ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفي Nord N10 5G و Nord N100

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفين جديدين، هما: (نورد إن10 5جي) Nord N10 5G ، و(نورد إن100) Nord N100، اللذان يوسعان سلسلة (نورد) Nord لتشمل فئة الهواتف المنخفضة المواصفات العليا.

ويقدم Nord N10 5G – الذي يأتي بسماكة 9 ملم ويزن 190 جرامًا – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.49 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 3). أما إطار الهاتف فهو مصنوع من البلاستيك.

وتحتوي شاشة الهاتف ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.1. أما الكاميرات الخلفية فعددها أربع كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق، وتأتي الرابعة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي Nord N10 5G – الذي يعمل بواجهة المستخدم OxygenOS 10.5 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل – معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 690 5جي) المصنوع بتقنية 8 نانومتر من شركة كوالكوم. كما يحتوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

وعلى ظهر Nord N10 5G، هناك حساس لبصمات الأصابع. وتأتي بطاريته بسعة 4,300 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا.

أما هاتف Nord N100 فهو لا يدعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه يأتي بسماكة 8.5 ملم، ويزن 188 جرامًا. وهو يقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة 1600×720 بكسلًا مع نسبة أبعاد 20:9، وهي أيضًا تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وعلى ظهر Nord N100، هناك ثلاث كاميرات، دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثانية 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهما مخصصتان لتصوير الأجسام القريبة، والعمق، على التوالي.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة، أما معالج الهاتف فهو ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 460) من شركة كوالكوم.

ويمتاز Nord N100 بأن سعة بطاريته تبلغ 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا.

هذا، وستطلق شركة ون بلس هاتف Nord N10 5G بسعر 350 يورو، أما هاتف Nord N100 فسيُطلق بسعر 200 يورو.





