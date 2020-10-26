مايكروسوفت تحقق في مشكلات تحديث ويندوز 10

تحقق شركة مايكروسوفت في الأخطاء والمشكلات التي تؤثر في أجهزة ويندوز 10 مع إصدارات معينة من برامج تشغيل الأجهزة الصوتية (Conexant) أو (Synaptics) وبرامج تشغيل الجهات الخارجية.

وتطرح عملاقة البرمجيات حاليًا تحديث (20H2) لنظام التشغيل ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم تحديث أكتوبر 2020 – لجميع المستخدمين الذين يبحثون عن التحديثات عبر الإعدادات ضمن الأجهزة العاملة بالتحديث (1903) أو الأحدث.

وكما هو مفصل في لوحة معلومات (Windows 10 Health)، فإن الشركة ترسل التحديث أثناء التحقيق في المشكلات المعروفة التي تؤثر في بعض أجهزة الحاسب العاملة بالتحديث (20H2).

ويمكن لمسؤول المؤسسة استخدام ميزة التوافق مع التحديث في آزور للاطلاع على قائمة الأجهزة التي تخضع لعملية الاحتفاظ بالحماية واكتشاف الضمانات الوقائية الموجودة.

وتواجه أجهزة الحاسب المتضمنة بعض برامج تشغيل الصوت، (Conexant) أو (Synaptics) أو (Conexant ISST)، حاليًا مشكلات مع تحديثات ويندوز 10 في شهري مايو 2020 وأكتوبر 2020.

وتتضمن أجهزة ويندوز 10 المتأثرة كلاً من الأنظمة الأساسية للعميل (2004 و 20H2) والخادم (Windows Server 2004 و 20H2).

وكما توضح مايكروسوفت، قد يواجه مستخدمو هذه الأجهزة شاشات زرقاء أو أخطاء أثناء تحديث نظام التشغيل عبر أجهزة الحاسب.

وأضافت مايكروسوفت حالتين من عمليات تعليق التوافق لمنع نظام التشغيل (2004) والإصدارات الأحدث من الوصول إلى الأنظمة المتضمنة برامج تشغيل الصوت (Conexant) التي فيها مشكلات.

وتعمل عملاقة البرمجيات مع (Synaptics) حاليًا على حل لهذه المشكلات، وتخططان لتوفير إصلاح مع إصدار قادم.

ويتأثر مستخدمو جميع إصدارات ويندوز 10 و (Windows Server) المدعومة، ومن ضمنها (20H2)، بمشكلة تؤدي إلى حظر تثبيت بعض برامج التشغيل التابعة لجهات خارجية.

وتقول مايكروسوفت ضمن لوحة معلومات (Windows 10 Health): عند تثبيت برنامج تشغيل تابع لجهة خارجية، قد تتلقى خطأ يقول: يتعذر على ويندوز التحقق من ناشر برنامج التشغيل هذا، وقد ترى أيضًا خطأ يقول: لم يكن هناك توقيع في الموضوع.

وتحدث المشكلة المعروفة بسبب ملفات قائمة برامج التشغيل المنسقة بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى حدوث الأخطاء أثناء عملية التحقق من صحة برنامج التشغيل.

وتنصح مايكروسوفت المستخدمين الذين يواجهون هذه الأخطاء أن يطلبوا من الشركة المصنعة للجهاز الحصول على برامج تشغيل محدثة وموقعة بشكل صحيح.





