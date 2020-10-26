كيف تخيلت آبل طريقة عمل AirTags قبل عام واحد

نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة طلبات لبراءات الاختراع الرئيسية من شركة آبل فيما يتعلق بمنتج (AirTags) المستقبلي.

وتوضح آبل أن الأجهزة الإلكترونية، مثل: الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة، تُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ويمكن تقليديًا تحديد الموقع الجغرافي لجهاز إلكتروني باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو نظام أو تقنية أخرى لتحديد الموقع.

وقد يكون من الصعب تحديد موقع الممتلكات الشخصية التي ليست جهازًا إلكترونيًا، أو تحديد موقع الأجهزة الإلكترونية التي تفتقر إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ويتم توجيه الأنظمة والتقنيات الموضحة في طلبات براءات الاختراع بشكل عام إلى علامة يمكن تحديد موقعها لاسلكيًا، ويمكن استخدامها لتحديد موقع الأجهزة الإلكترونية أو الممتلكات أو الأشياء الشخصية الأخرى.

وبالإضافة إلى السماح لك بالعثور على العناصر المفقودة، فقد فكّرت آبل في السماح لمنتج (AirTags) بأمور، مثل: قياس وضعيتك، ومساعدة هاتفك في عرض المعلومات ذات الصلة بالمبنى الذي توجد فيه.

وبالنظر إلى وجود الكثير من التسريبات حول منتج (AirTags) غير المعلن عنه، فلدينا فكرة جيدة عن ميزاته، مثل مساعدتك في تتبع أشيائك.

وتُعد حالات الاستخدام الأخرى المذكورة في طلبات براءات الاختراع هذه التي كانت آبل تفكر فيها أكثر إثارة للاهتمام.

وتوضح إحدى سلاسل الرسوم التخطيطية كيف يمكن أن تُعلَّق أجهزة التتبع على جسمك وتُستخدم لتتبع وضعيتك، أو كذلك التحكم في شخصية عبر الشاشة.

كما يمكن تثبيت العلامات ضمن مبنى، واستخدامها لمطالبة هاتفك بعرض معلومات مفيدة، مثل الخريطة، عندما يستشعر أنك قريب.

وبخلاف حالات الاستخدام البديلة هذه، لا تحتوي تطبيقات براءات الاختراع من آبل على العديد من المفاجآت حول وظيفة (AirTags) الأساسية.

وتوصف العلامات نفسها بأنها صغيرة، ويمكن ربطها بسهولة بعناصر، مثل المفاتيح أو المحافظ، وذلك لمساعدة المالك في العثور على الأشياء المفقودة أو المسروقة، ومن المحتمل أن تكون مقاوِمة للماء ومقاومة للسقوط.

وتصف آبل كيف يمكن أن تساعد تقنية النطاق العريض للعلامات هاتفك في تحديد موقعه بدقة في حدود قدمين أو أقل عندما تحتاج إلى العثور على الجهاز المتصل بالعلامة.

ويمكن للعلامات نفسها إنتاج صوت مسموع أو مخرجات لمسية لمساعدتك في العثور عليها.

وإذا لم تكن قريبًا بما فيه الكفاية، يمكن للجهاز نقل البيانات من خلال أي أجهزة لأشخاص آخرين في الجوار، وهي ميزة يبدو أنها مرتبطة بتطبيق (Find My) من آبل.

وانتشرت شائعات حول منتج (AirTags) منذ فترة طويلة، ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل الإعلان عنه.





