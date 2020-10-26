قد يستمع هاتف أندرويد بصمت إلى كل ما تقوله، وذلك لأن المساعدين الصوتيين للهواتف الذكية يحتاجون إلى معرفة متى يبدؤون العمل.

لتنشيط المساعد الصوتي لهاتف أندرويد الخاص بك، كل ما تحتاجه هو كلمات التنبيه (OK Google) أو (Hey Google)، وبعد ذلك، يستخدم هاتفك فقط الصوت الذي يبدأ به – أو قبله – بكلمة التنبيه وحتى بعد إكمال الأمر.

يتم أرشفة هذه التفاعلات لتحسين الخدمة، حيث يمكنك رؤية جميع أوامر مساعد جوجل في هاتف أندرويد من خلال زيارة نشاطي على جوجل، ثم النقر فوق (تصفية حسب التاريخ والمنتج) ثم اختيار (Voice & audio).

مع أن وجود المساعد الصوتي له إيجابياته، لكنه يثير مخاوف بشأن الخصوصية لمستخدمي الهواتف الذكية، هواتف أندرويد على سبيل المثال، بشكل مفهوم. لذا، إذا كنت تفضّل عدم استماع هاتفك إليك، فيمكنك تعطيل المزايا التي تقوم بذلك. حيث ستحتاج إلى تعطيل (Hey Google) ومراقبة الصوت أثناء القيادة وميكروفون بحث جوجل.

كيفية منع هاتف أندرويد من الاستماع إليك عن طريق تعطيل مساعد جوجل:

افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على جوجل.

في قسم الخدمات، حدد (خدمات الحساب).

اختر البحث والمساعد والصوت.

اضغط على الصوت.

في قسم (Hey Google)، حدد (Voice Match).

قم بإيقاف تشغيل (Hey Google) عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.

كيفية منع هاتف أندرويد من الاستماع إليك عن طريق تعطيل مراقبة الصوت:

بعد تعطيل (Hey Google) في قائمة (Voice Match)، ابقَ في النافذة نفسها.

اضغط على إعدادات القيادة.

قم بإيقاف تشغيل خيار (أثناء القيادة) عن طريق تمرير الزر إلى الجهة اليسرى.

كيفية منع تطبيق بحث جوجل من الاستماع إليك:

الجدير بالذكر أن شركة جوجل أزالت تطبيقات أندرويد المسماة (Princess Salon) و (Number Coloring) و (Cats & Cosplay) من متجرها، وذلك بعد أن اكتشف المجلس الدولي للمساءلة الرقمية (IDAC) أنها تنتهك سياسات جمع البيانات في جوجل. وتستهدف هذه التطبيقات المستخدمين الأصغر سنًا، وتمتلك معًا ما مجموعه 20 مليون عملية تنزيل، ولم تكن التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيقات هي السبب في إزالتها، بل كانت أطر العمل الداعمة لها. وأكدت جوجل أنها أزالت التطبيقات بعد أن لفت المجلس الدولي للمساءلة الرقمية (IDAC) انتباهها للانتهاكات.





