صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لإطلاق متجر إلكتروني باستخدام Shopify مع خصم 95%

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping على أشهر منصات التجارة الإلكترونية، وهي طريقة تتيح لك بيع المنتجات وتحقيق مكاسب منها دون الحاجة إلى شرائها أو امتلاك مستودع لتخزين المنتجات، حيث تقوم أنت بدور الوسيط، وذلك عن طريق عرض المنتجات في متجرك الإلكتروني وعندما يتم إضافة طلب شراء، ترسله إلى شركة Drop Shipping لتقوم بتجهيزه وشحنه إلى العميل.