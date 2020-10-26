صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لإطلاق متجر إلكتروني باستخدام Shopify مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لإطلاق متجر إلكتروني باستخدام شوبيفاي The Complete Shopify Bootcamp Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 245.
- المدة: 30 ساعة.
- ازدهر مجال التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية؛ بفضل ظهور منصات متخصصة، مثل: (شوبيفاي) Shopify، و Etsy تسهل على المستخدمين إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها وتخصيصها بسهولة، دون الحاجة إلى احتراف مجالي البرمجة وتطوير الويب.
- كما قامت شركات التجارة الإلكترونية الشهيرة؛ مثل: (أمازون) Amazon، و(إيباي) ebay، و (علي بابا) Alibaba بتعديل أعمالها والسماح للبائعين بالوصول إلى مواقعها، بالإضافة إلى تسهيل خيارات الشحن، وتعزيز مستوى خدمة العملاء.
- وبناءً على ذلك؛ زادت أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بصورة كبيرة، كما يمكن لأي شخص فعليًا بيع المنتجات عبر الإنترنت، وتحقيق مكاسب كبيرة، ولكن عليه أولًا تعلم كيفية القيام بذلك.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إعداد موقع ويب مخصص للتجارة الإلكترونية باستخدام Shopify، وكيفية إدارة هذا الموقع وتخصيصه، وكذلك كيفية ضبط إعدادات الشحن، وطرق الدفع.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول تعلم (البيع عبر سلسلة التجزئة) Drop Shipping على أشهر منصات التجارة الإلكترونية، وهي طريقة تتيح لك بيع المنتجات وتحقيق مكاسب منها دون الحاجة إلى شرائها أو امتلاك مستودع لتخزين المنتجات، حيث تقوم أنت بدور الوسيط، وذلك عن طريق عرض المنتجات في متجرك الإلكتروني وعندما يتم إضافة طلب شراء، ترسله إلى شركة Drop Shipping لتقوم بتجهيزه وشحنه إلى العميل.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إعداد متجر (Drop Shipping) عبر شوبيفاي بميزانية صغيرة، وكيفية اختيار المنتجات التي تضيفها في متجرك الإلكتروني، وضبط إعداد قبول مدفوعات بطاقات الائتمان تلقائيًا من أي مكان في العالم، وكذلك أتمتة (Drop Shipping) باستخدام تطبيقات من Shopify.
- تتضمن الحزمة أيضًا دورة كاملة حول تحسين محركات البحث (SEO) لمتجرك الإلكتروني لجذب المزيد من الزوار والعملاء المحتملين وزيادة المبيعات. ستتعلم كيفية زيادة معدلات النمو والتحويل، وكتابة المحتوى بطريقة فعّالة لجذب المزيد من الزوار من خلال التعرف على أفضل الكلمات الرئيسية لاستخدامها في كتابة المحتوى، بالإضافة إلى تعلم بعض التقنيات المتقدمة لتحسين ظهور متجرك في جوجل.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1194 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف إدار المشاريع، والتسويق الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير العمليات DevOps، والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Shopify Store for Private Label Products
- Shopify Design & Branding Masterclass
- The Complete Shopify Dropshipping Masterclass
- Shopify Search Engine Optimization
- Build & Launch Shopify Drop Shipping Stores on a Small Budget
- Search Engine Optimization for Shopify