تطبيق يوتيوب يحصل على إيماءات جديدة وعناصر تحكم بالتشغيل

أطلق موقع يوتيوب تحديثًا لتطبيقاته للأجهزة المحمولة مع بعض الميزات الجديدة التي من شأنها أن تجعل مشاهدة مقاطع الفيديو والتحكم فيها أسهل قليلًا، وذلك مع إيماءات جديدة، وعناصر تحكم مُحدثّة في المشغل، وميزات إضافية.

ومن أكبر التحديثات الجديدة إيماءة جديدة لتشغيل مقطع الفيديو بوضع ملء الشاشة، فبدلًا من النقر على الزر الخاص بهذا الخيار، أو تدوير الهاتف، سيتمكن المستخدمون الآن من التمرير سريعًا لأعلى في نافذة الفيديو للدخول إلى وضع ملء الشاشة، والتمرير السريع للأسفل للعودة إلى صفحة المشغل القياسية.

وهناك أيضًا بعض الأزرار الجديدة في مشغل الفيديو، ويوجد الآن زر تشغيل للتسميات التوضيحية يظهر مباشرةً في قائمة التراكب، إلى جانب مفتاح التبديل لتشغيل أو إيقاف تشغيل الفيديو التلقائي. ويمكن أيضًا النقر على الطابع الزمني لمقطع فيديو للتبديل بين عرض مقدار الوقت المنقضي في مقطع فيديو، والوقت المتبقي.

وتتميز التطبيقات المحدثة أيضًا بنسخة موسعة من ميزة فصول الفيديو التي طورها يوتيوب خلال الأشهر القليلة الماضية. فالآن، هناك طريقة عرض جديدة للقائمة تُظهر جميع فصول الفيديو، ومن ذلك صورة مصغرة للمعاينة، تشبه نوعًا ما قائمة مشغلات DVD.

ويضيف يوتيوب مجموعة جديدة من “الإجراءات المقترحة”، وهي مطالبات صغيرة ستوصي المستخدمين بتدوير هواتفهم، ربما باستخدام إيماءة ملء الشاشة الجديدة المذكورة سابقًا، أو استخدام نظارات الواقع الافتراضي VR للحصول على تجربة أفضل في مشاهدة فيديو. ويقول موقع يوتيوب: إنه سيعمل على إضافة المزيد من الإجراءات المقترحة في المستقبل أيضًا.

وفي خبر آخر يتعلق بيوتيوب، استهدفت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA أداة تنزيل الفيديو من منصة يوتيوب ضمن موقع GitHub بسبب انتهاك حقوق النشر.

وأُزيلت إحدى هذه الأدوات الشائعة، التي يستخدمها العديد من المطورين، المسماة YouTube-DL من GitHub في الوقت الحالي بعد تهديد جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية.

وتُعد YouTube-DL بمنزلة أداة سطر الأوامر؛ التي تأخذ عنوان الموقع من يوتيوب وتوجه المستخدم إلى الفيديو والصوت الخام المخزنين ضمن خادم في مكان ما.





