البحث في آيفون يكلف جوجل من 8 إلى 12 مليار دولار سنويًا

لا يخفى على أحد أن شركة جوجل تدفع لشركة آبل مقابل الاحتفاظ بمحرك البحث الافتراضي الخاص بها على هواتف آيفون ولقد سمعنا تفاصيل غير مؤكدة عن الصفقة لسنوات.

قد يكون كل من جوجل وآبل منافسين شرسين يتواجهان كثيرًا عندما تسمح لهما الفرصة، لكنهم أيضًا شركاء أعمال عندما يكون ذلك في مصلحتهم، وتسعى وزارة العدل الآن وراء جوجل، حيث تعرضت صفقة جوجل وآبل للبحث في آيفون لانتقادات، وتشير التقديرات الحالية إلى أن الصفقة تتراوح بين 8 مليارات دولار و 12 مليار دولار سنويًا.

إنها رسوم باهظة يتعين على جوجل دفعها، لكن الشركة لا تستطيع تحمل خسارة الجانب المربح من أعمال البحث على هواتف آيفون لكن الحكومة الأمريكية تشير إلى صفقة البحث في هواتف آيفون على أنها نوع من التحالفات التي قد تضر بالمنافسة.

تقدر وزارة العدل أن ما يقرب من نصف زيارات البحث على جوجل تأتي من أجهزة آبل، وفقًا لصحيفة (New York Times). ووفقًا لوزارة العدل، يُنظر إلى احتمال خسارة صفقة آبل على أنه سيناريو (رمز أحمر) في جوجل.

تطلب وزارة العدل أمرًا قضائيًا من المحكمة يمنع شركة جوجل من الدخول في صفقات مثل تلك التي أبرمتها مع آبل، والتي تضر بالمنافسة.

من بين أمور أخرى، تستشهد الحكومة برسالة بريد إلكتروني أرسلها أحد كبار موظفي شركة آبل إلى نظيره في جوجل في 2018 بعد أن التقى تيم كوك وسوندار بيتشاي لمناقشة كيفية زيادة الإيرادات من البحث.

قال مسؤول تنفيذي سابق في جوجل: إن احتمال فقدان حركة مرور آبل كان مرعباً، مما يؤكد موقف الحكومة في هذا الأمر. كما أن الصفقة مربحة للغاية لشركة أبل أيضًا، حيث أن الصفقة ربح خالص، وفقًا للتقرير.

ربما تكون الدفعة التي تدفعها جوجل إلى آبل هي أكبر دفعة تقوم بها، حيث تمثل 14 في المئة إلى 21 في المئة من أرباح آبل السنوية.

لا يتعين على شركة آبل بذل قصارى جهدها لجعل محرك البحث جوجل الافتراضي لجميع عمليات البحث في آيفون حيث يريد معظم الأشخاص الوصول إلى جوجل، ولا يكلف الكثيرون عناء تغيير خيارات البحث الافتراضية.

قدمت آبل للمستخدمين خيارات مختلفة للبحث لسنوات، ويمكن تغييرها في أي وقت. علاوة على ذلك، استمرت شركة آبل في تحسين أدوات الخصوصية المضمنة في خدماتها، بما في ذلك التقنيات الجديدة التي تضر بالنتائج النهائية لشركة جوجل من خلال زيادة صعوبة تتبع المعلنين للمستخدمين عبر الإنترنت.

قد يكون لكسر الصفقة تداعيات خطيرة أخرى لجوجل، التي تشعر على ما يبدو أن آبل إما ستكتسب أو تبني محرك بحث بديل خاص بها. ويعتقد موظفو جوجل على ما يبدو أن شركة آبل هي واحدة من الشركات القليلة التي يمكنها تطوير بديل رائع لبحث جوجل. ويشعر الآخرون في الشركة بالقلق من أن آبل قد تجعل من الصعب على مستخدمي آيفون الوصول إلى بحث جوجل دون اتفاق.





