ألعاب فيسبوك السحابية.. ما هي؟ وكيف يتم تحديثها؟

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق العديد من الألعاب التي يتم بثها على السحابة الإلكترونية في تطبيق فيسبوك وعلى المتصفح، حيث يمكن تشغيلها على الفور دون الحاجة إلى تنزيل هذه الألعاب، كما كان أن لدى فيسبوك 200000 شخص يلعبون الألعاب التي يتم بثها عبر السحاب أسبوعيًا في مناطق محدودة.

أوضحت الشركة بعض الأمور التي لا تفعلها، فهي لا تنشئ خدمة ألعاب سحابية منفصلة، كما يمكن تشغيل جميع الألعاب التي يتم بثها عبر السحابة بالطريقة نفسها التي يتم اللعب بها الآن على المنصة، سواء كانت في علامة تبويب الألعاب أو من موجز الأخبار.

وليست هناك حاجة إلى أجهزة خاصة أو وحدات تحكم، فيداك هما المتحكمتان منذ أن بدأت الشركة بإطلاق ألعاب الجوال الأصلية، كما يمكنك لعب هذه الألعاب باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح على سطح المكتب.

يلعب أكثر من 380 مليون شخص الألعاب شهريًا على المنصة، وسيلعب الأشخاص الألعاب التي يتم بثها عبر السحابة مباشرةً جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يلعبون ألعابًا فورية بتنسيق (HTML5).

أبرز النقاط الجديدة في الألعاب السحابية:

الألعاب السحابية المجانية التي يتم تشغيلها والتي يتم إطلاقها في الإصدار التجريبي على أندرويد والويب على (fb.gg/play) لن يتم إطلاقها على iOS في الوقت الحالي: وتتضمن المجموعة الأولى من الألعاب المتوفرة هذا الأسبوع Asphalt 9: Legends by Gameloft؛ أساطير الجوال: مغامرة من Moonton؛ PGA TOUR Golf Shootout بواسطة Concrete Software، Inc. سوليتير: قصة آرثر من Qublix Games؛ و WWE SuperCard من 2K Games. وفي الأسابيع المقبلة، سيتم إضافة Dirt Bike Unchained بواسطة Red Bull، وستواصل الشركة اختبار تجارب جديدة وتوسيع مكتبة الألعاب.

أسماء اللاعبين واللعب المتقاطع: لأول مرة على فيسبوك، يتم تقديم أسماء لاعبين وصور رمزية ذات طابع ألعاب للاعبين لتمثيل أنفسهم في اللعبة بدلاً من استخدام اسمهم الكامل وصورة ملفهم الشخصي. ويمكن لجميع المطورين الذين يقومون بدمج Facebook Login for Gaming تمكين اللعب المتقاطع بين الإصدار الذي تم تنزيله من لعبتهم والإصدار السحابي على فيسبوك.

إطلاق إعلانات (Cloud Playable) على أندرويد و(iOS) في الولايات المتحدة: بناءً على تنسيق إعلانات HTML5 القابل للتشغيل لدى الشركة، فهي الآن بصدد إطلاق إعلانات قابلة للتشغيل في السحاب. باستخدام هذا التنسيق الجديد، يمكن الآن دعم العروض التوضيحية التفاعلية من الشفرة الأصلية للعبة، مما يؤدي إلى طمس الخط الفاصل بين الألعاب والإعلانات.

وجهة مُعاد تصميمها للعب على فيسبوك: تتضمن علامة التبويب الألعاب المصممة حديثًا مزايا الاكتشاف وإعادة المشاركة المحدثة لمساعدة اللاعبين في العثور على ألعاب جديدة لمحاولة العودة إلى الألعاب التي لعبوها.





