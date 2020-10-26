آبل قد تطلق إصدارات جديدة من AirPods و AirPods Pro

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الاثنين بأن شركة آبل تخطط لإجراء تحديثات على سماعات (أير بودز)AirPods الخاصة بها العام المقبل، وذلك سعيًا منها للاستفادة من نجاح منتج أصبح مصدرًا مهمًا للنمو.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة بأن شركة التقنية العملاقة تعمل على طرازين جديدين، وهما: الجيل الثالث من سماعات AirPods المنخفضة المواصفات، والإصدار الثاني من سماعات AirPods Pro المتقدمة.

وستنضم الطرز إلى أجهزة آبل الصوتية الجديدة الأخرى، مثل: (هوم بود ميني) HomePod mini، وسماعات الأذن القادمة التي توضع فوق الأذن. وأشارت الوكالة إلى أن آبل فكرت في إطلاق مكبر صوت ذكي آخر من شأنه أن يكون وسطًا بين (هوم بود)، و(هوم بود ميني).

وذكرت بلومبرج أن تصميم AirPods المحدثة المنخفضة المواصفات مشابهًا لسماعات AirPods Pro الحالية، مع جذع أقصر، ورؤوس للأذن قابلة للاستبدال. وتتطلع آبل أيضًا إلى تحسين عمر البطارية. كما نقلت الوكالة عن مصادرها أن الطراز لن يقدم ميزات AirPods Pro، مثل: إلغاء الضجيج.

وبالنسبة إلى سماعات AirPods Pro الجديدة، فإن آبل تهدف إلى جعلها أكثر إحكامًا من خلال التخلص من الجذع القصير الذي يبرز حاليًا من الأسفل. ويتميز التصميم القيد الاختبار بشكل أكثر استدارة يملأ قدرًا أكبر من أذن المستخدم، وذلك على غرار أحدث التصميمات من سامسونج، وجوجل.

وقالت مصادر بلومبرج: إن دمج إلغاء الضوضاء، والهوائيات اللاسلكية، والميكروفونات في غلاف AirPods Pro الأصغر قد أثبت أنه يمثل تحديًا أثناء التطوير، مما قد يؤدي إلى تصميم دون المأمول عند الانتهاء من المنتج.

وناقشت آبل داخليًا إطلاق أجهزة AirPods الجديدة المنخفضة السعر خلال النصف الأول من العام المقبل. وتخطط الشركة أيضًا لشرائح لاسلكية جديدة لتشغيل كلا الطرازين. من المتوقع أن تتولى شركة Luxshare Precision Industry ، و Goertek معظم إنتاج سماعات الأذن الجديدة.

وأصبحت AirPods – التي سخر بعض الناس من تصميمها أول الأمر – واحدة من أكبر نجاحات آبل في السنوات الأخيرة. وقد حقق قسم الأجهزة القابلة للارتداء والمنزلة والملحقات في الشركة، والذي يضم أيضًا AirPods، إيرادات بلغت 6.5 مليارات دولار في الربع الأخير، وذلك بزيادة تتجاوز 70 في المئة مقارنةً بالعامين الماضيين. وقد تحصل سماعات الأذن على زيادة مبيعات جديدة قريبًا لأن آبل توقفت عن تضمين سماعات الأذن مع أجهزة آيفون الجديدة.

وتبيع آبل حاليًا أجهزة AirPods المنخفضة المواصفات مقابل 159 دولارًا، و AirPods Pro بسعر 249 دولارًا. وقد أُطلق أول إصدار من سماعات AirPods في عام 2016، وحصلت على تحديث آخر مرة في شهر آذار/ مارس 2019. وقد أطلقت الشركة سماعات AirPods Pro في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.





