iPhone 12 يسمح بقياس طول شخص ما على الفور

يتميز هاتف iPhone 12 بماسح ضوئي LiDAR جديد لتجارب الواقع المعزز المحسّنة، لكن المستشعر يتيح أيضًا ميزة فريدة أخرى وهي القدرة على قياس طول الشخص على الفور باستخدام تطبيق القياس، ووفقًا لشركة آبل يمكنك قياس طول أي شخص وهو جالس على الكرسي.

فعندما يكتشف تطبيق (Measure) شخصًا في شاشة تحديد المنظر، فإنه يقيس طوله تلقائيًا من الأرض إلى أعلى رأسه أو قبعته أو شعره.

ولقياس طول الشخص، افتح تطبيق القياس وضع هاتف iPhone 12 بحيث يظهر الشخص الذي تريد قياسه على الشاشة من الرأس إلى أخمص القدمين. وبعد لحظة، يظهر خط أعلى رأس الشخص (أو شعره أو قبعته)، ويظهر قياس الطول أسفل الخط مباشرة. والذي يظهر إما بالقدم والبوصة أو بالسنتيمتر اعتمادًا على ما إذا كان قد قمت بتحديده ضمن الإعدادات ثم القياس ثم وحدات القياس.

يتيح لك زر الغالق الدائري في الزاوية اليمنى السفلية التقاط صورة لشخص لقياس طوله ومشاركتها معه.

الجدير بالذكر أن هاتفا iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max يشتركان في العديد من المواصفات والميزات، وأبرزها التصميم، حيث يأتي الهاتفان بتصميم متطور – يشبه تصميم هاتف آيفون 5 وجهاز آيباد برو 2020 – من مواد عالية الجودة، حيث يأتي الهاتفان بحافات مسطحة مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر من الزجاج غير اللامع. كما استخدمت آبل طبقة جديدة من الحماية تُسمى (Ceramic Shield) لتحسين المتانة بشكل أكبر، حيث توفر مقاومة أفضل ضد السقوط بمقدار 4 مرات مقارنة مع الجيل السابق من هواتف آيفون.

وقد حافظت آبل على تصميم الجهة الأمامية نفسه الموجود في هواتف آيفون 11 للعام الماضي، حيث تجد في أعلى الشاشة نتوءًا يضم الكاميرا الأمامية وتقنية التعرف على الوجه وسماعة المكالمات. يعمل هاتفا iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max أيضًا بالمعالج نفسه وهو (Apple A14 Bionic) السداسي النوى، الذي يوفر أداءً أفضل بنسبة 50% عن الهواتف المنافسة، وأول معالج يُصنع بتقنية 5 نانومتر. ويدعمان ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، وميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. ويتوفران أيضًا بخيارات الألوان نفسها، وهي: الفضي، والذهبي، والأزرق، والجرافيتي.

ويمكنك الاطلاع على المقارنة بين الطرازين من هنا.





