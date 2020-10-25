iPhone 12.. كيفية أخذ لقطة شاشة في هاتف آبل الجديد

تعتبر لقطات الشاشة من جهاز iPhone 12 الخاص بك رائعة لمشاركة اللحظات من مقاطع الفيديو المفضلة لديك والنتائج العالية من الألعاب والمحادثات على الشبكات الاجتماعية مثل تويتر أو فيسبوك والأخطاء التي تريد الإبلاغ عنها، وتقريبًا أي شيء وكل شيء تراه على شاشتك. لذلك إليك كيفية التقاط لقطات شاشة في iPhone 12 و iPhone 12 Pro الجديدين وصولاً إلى iPhone 8 والإصدارات الأقدم.

كيفية أخذ لقطة شاشة على آيفون X وآيفون XS وآيفون XS Max وآيفون XR وآيفون 11 وآيفون 11 Pro وآيفون 11 Pro Max وسلسلة iPhone 12:

نظرًا لأن أجهزة آيفون المزودة بمعرف الوجه لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية، يجب عليك استخدام الزر الجانبي لالتقاط لقطة شاشة بدلاً من ذلك:

افتح التطبيق أو الشاشة التي تريد التقاطها.

قم بإعداد كل شيء بالطريقة التي تريدها بالضبط للتصوير.

اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي على الجانب الأيمن من هاتف آيفون مع Face ID.

انقر فوق زر رفع الصوت في الوقت نفسه بالضبط. (يحل هذا محل خطوة زر الصفحة الرئيسية مفين أجهزة آيفون السابقة).

ستومض الشاشة باللون الأبيض وستسمع صوت مصراع الكاميرا (إذا تم تمكين الصوت الخاص بك).

كيفية استخدام التوصيف الفوري للحصول على لقطات الشاشة:

يمكنك تعديل لقطة الشاشة وترميزها على الفور دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكتبة الصور الخاصة بك، إنه حل سريع وسهل وإليك كيفية استخدامه.

كيفية عرض وتحرير لقطات الشاشة:

سيتم حفظ لقطات الشاشة تلقائيًا في تطبيق الصور.

افتح تطبيق الصور من شاشتك الرئيسية.

اضغط على الألبومات.

اضغط على لقطات الشاشة.

حدد لقطة شاشة لعرضها أو وضعها في المفضلة أو تحريرها أو مشاركتها.

يمكنك أيضًا النقر فوق رمز الكاميرا أو استخدام قائمة التحرير في تطبيقات مثل الرسائل أو البريد لإدراج لقطة الشاشة في النصوص والبريد الإلكتروني والمزيد.

ما هي MagSafe في هواتف iPhone 12؟

إذا كنت تعتقد أنك سمعت باسم (MagSafe) قبل الإعلان عن هواتف (iPhone 12) فأنت على حق، حيث استخدمتها آبل سابقًا في شحن حواسيب (ماك بوك) قبل التبديل إلى منفذ (USB-C) للشحن ونقل البيانات.

لم تكن تقنية (MagSafe) في حواسيب ماك بوك تقنية لاسلكية، ولكنها كانت عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المتصلة مغناطيسيًا، وقد صممتها آبل من أجل تسهيل شحن الحاسوب وتقليل أضرار الشحن.

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