أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أكتوبر الحالي هاتفها الجديد (Galaxy S20 FE)، الذي يُعد أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف (Galaxy S20) التي صدرت هذا العام، وقد صممته سامسونج بناءً على رغبات مستخدمي سلسلة هواتف جالاكسي، حيث دمجت معظم الميزات القوية الموجودة في هواتف سلسلة (S20) الرائدة مع التصميم المبتكر الذي يوفر مظهرًا أنيقًا، وطرحت الهاتف بسعر تنافسي.

حيث يبدأ هاتف (Galaxy S20) بسعر 1000 دولارٍ، في حين يبدأ هاتف (Galaxy S20 FE) الجديد بسعر 700 دولارٍ فقط، ويأتي مع معظم الميزات نفسها الموجودة في هواتف (Galaxy S20) مثل: المعالج السريع، والشاشة الكبيرة الحجم الرائعة، والكاميرات المميزة، وجودة التصميم الجيدة.

فيما يلي سنستعرض أهم 5 أسباب تدفعك لشراء هاتف Galaxy S20 FE بدلًا من Galaxy S20:

1- جودة الشاشة نفسها ودعم معدل التحديث 120 هرتزًا:

تعتبر جودة الشاشة نقطة تتفوق فيها سامسونج باستمرار في سوق الهواتف الذكية، حيث إنها من أهم الشركات الرائدة في إنتاج شاشات العرض، لذلك تضم هواتفها أفضل الشاشات في السوق.

تتميز جميع طرز سلسلة (Galaxy S20)، وهاتف (Note 20 Ultra) بأنها تعمل بشاشات من نوع (AMOLED)، وذات معدل تحديث 120 هرتزًا، وقد حصل هاتف (S20 FE) الجديد على هذه الميزة أيضًا.

يأتي هاتف (Galaxy S20 FE) بشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، وذات معدل تحديث 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10)، كما يضم الهاتف مكبرات صوت استريو – مثل: هواتف S20 – مما يجعله خيارًا رائعًا لبث الفيديو وتشغيل الألعاب. ومع تقديم سامسونج خيارات التخصيص نفسها للشاشة في هاتف (Galaxy S20 FE) تصبح الشاشة أيضًا ساطعة بدرجة كافية في الاستخدام الخارجي.

يعتبر الاختلاف الوحيد في الشاشة بين هاتف (S20 FE)، وهاتف (Galaxy S20) هو دقة الشاشة، حيث يأتي الأول بدقة (+FHD)، بينما يأتي الثاني بدقة أعلى (+QHD)، ولكنه هذا الاختلاف لن يؤثر في استخدامك اليومي للهاتف، لأنه سيتعين عليك التبديل إلى دقة +FHD في هاتف (S20) أيضًا إذا كنت ترغب في استخدام معدل تحديث 120 هرتزًا، لذلك لن يفوتك الكثير من خلال عدم وجود شاشة تدعم دقة (+QHD) في هاتف (S20 FE) الجديد.

2- يعمل هاتف (Galaxy S20 FE) بالمعالج نفسه ويدعم 5G:

إحدى الميزات المهمة في هاتف (Galaxy S20 FE) أنه يعمل بمعالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، أو معالج (Exynos 990) من سامسونج، وهما المعالجان نفسهما اللذان تعمل بهما هواتف سلسلة (Galaxy S20)، وكلاهما يقدمان أداءً محسّنًا بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالإصدارات السابقة، كما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

يتوفر هاتف (Galaxy S20 FE) بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مما يعني أنك ستتمتع بسلاسة كبيرة في الأداء حتى أثناء تعدد المهام، وتشغيل الألعاب.

يدعم هاتف (S20 FE) ميزات الاتصال نفسها أيضًا، حيث إنه يدعم اتصال شبكات 5G، وشبكات 4G، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0 وميزة (الاتصال القريب المدى) NFC مع Samsung Pay. مما يعني أن سامسونج لم تقم بتغير أي شيء في المواصفات الداخلية بأي شكل من الأشكال عن هاتف (S20) العادي، وهذا يجعل (S20 FE) خيارًا قويًا بسعر مناسب.

3- الكاميرا جيدة مثل هاتف S20:

نظرًا إلى أن الهواتف المتوسطة المدى أصبحت تقدم مواصفات داخلية قوية، وتصميمات متميزة، فإن السبب الرئيسي وراء اختيار هاتف رائد هو الكاميرا القوية، وهذا العام قدمت سامسونج في سلسلة Galaxy S20 ترقيات كبيرة في الكاميرا مقارنة بهواتف (Galaxy S10) للعام الماضي.

ويأتي هاتف (Galaxy S20 FE) مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وهما العدسات نفسها الموجودة في هاتف (S20)، ولكن الاختلاف في العدسة الثالثة.

يفتقد الهاتف إلى عدسة (telephoto) بدقة 64 ميجابكسل كما في S20، ولكن لا تزال هناك عدسة (telephoto) بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، والتقريب الرقمي حتى (30 مرة) 30x. كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

فيما يتعلق بتصوير الفيديو تقتصر الكاميرا الخلفية في هاتف (S20 FE) على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60/30 إطارًا في الثانية، ولكن في هاتف (S20) يمكنك تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبخلاف عدسة (telephoto) وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K، لن تجد أي اختلاف بين الكاميرا في الهاتفين.

4- يدعم ميزة الشحن اللاسلكي وجميع الإضافات الأخرى:

تحرص سامسونج دائمًا على دعم هواتف الرائدة بميزات إضافية تجعلها مميزة، مثل: الشحن اللاسلكي السريع، والشحن اللاسلكي العكسي، وميزة دعم مقاومة الماء، وجميع هذه الميزات موجودة أيضًا في هاتف (Galaxy S20 FE) الجديد.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي – الذي يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى عن طريق وضعها على الجهة الخلفية للهاتف – ويدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP68، تمامًا مثل هاتف S20.

يعمل هاتف (Galaxy S20 FE) ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 25 واطًا، وهي البطارية نفسها التي يعمل بها هاتف (Galaxy S20 Plus)، وأكبر من بطارية هاتف (Galaxy S20) الذي يعمل ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة فقط.

5- الحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 3 سنوات:

أعلنت سامسونج هذا العام عن التزامها بتقديم تحديثات نظام التشغيل لمدة 3 سنوات لهواتف (Galaxy S) و (Galaxy Note) وبعض الأجهزة اللوحية والهواتف الأخرى في الفئة المتوسطة، التي يمكنك الاطلاع عليها في هذا المقال. مما يضمن حصول هذه الأجهزة على التحديثات لفترة أطول.

ولذلك لا يوجد سبب يمنعك من استخدام هاتف (S20 FE) لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، حيث كانت سامسونج فيما سبق تلتزم في الهواتف الرائدة بتقديم تحديثين فقط لنظام التشغيل، وكان عليك ترقية هاتفك بعد عامين إذا كنت تريد استخدام أحدث إصدار من أندرويد.

بشكل عام؛ يقدم هاتف (Galaxy S20 FE) الجديد أكثر من 90% من ميزات هواتف سلسلة (Galaxy S20) مقابل 70% من السعر، وهذا يجعله أحد أفضل هواتف أندرويد في عام 2020.





