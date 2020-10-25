كيف يمكنك مراسلة أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستاجرام؟

استحوذت شركة فيسبوك على تطبيق إنستاجرام في عام 2012، ومنذ ذلك الوقت ظلت جميع تطبيقات الشركة منفصلة عن بعضها، لكن ذلك تغير خلال عام 2020، حيث أعلنت شركة فيسبوك في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن البدء بدمج تطبيق مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستاجرام للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه.

وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين في كلا الاتجاهين مما يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل من مسنجر إلى أصدقائك في إنستاجرام، أو إرسال الرسائل من إنستاجرام إلى أصدقائك في مسنجر.

ولكن هناك بعض القيود؛ يمكنك فقط مراسلة الأشخاص فقط في فيسبوك من خلال حساب إنستاجرام، ولن يمكنك إرسال رسائل إلى المجموعات في مسنجر أو صفحات فيسبوك، وفي تطبيق مسنجر يمكنك إرسال رسائل إلى أي حساب في إنستاجرام، وليس مجموعات إنستاجرام التي لديك في خدمة الرسائل المباشرة.

كما يجب أن تضع في اعتبارك أن التطبيقين لم يدمجوا بالكامل، حيث لن تظهر محادثات مسنجر الخاصة بك فجأة في إنستاجرام، أو العكس، فكل ما في الأمر أنه أصبح يمكنك البحث عن أصدقائك في التطبيق الآخر ومراسلتهم مباشرة من التطبيق الذي تستخدمه الآن.

فيما يلي سنستعرض كيفية مراسلة أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستاجرام:

قبل البدء؛ يجب عليك تحديث كل من تطبيق إنستاجرام وتطبيق مسنجر إلى أحدث إصدار من خلال متجر التطبيقات، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام في جهازك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

اضغط على أيقونة مسنجر التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

اكتب اسم الشخص الذي تريد مراسلته في مسنجر في شريط البحث بالأعلى.

أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون في إنستاجرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيسبوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيسبوك.

بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول “أنت تراسل حساب فيسبوك”. يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

إذا لم تكن صديقًا للشخص الذي تريد مراسلته عبر مسنجر، فسيُطلب منه (قبول) Accept الرسالة.

تعد ميزة المراسلة عبر التطبيقات مفيدة حقًا لأولئك الذين يرغبون في إجراء مراسلة أصدقائهم في فيسبوك، ولا يريدون تثبيت تطبيق فيسبوك أو مسنجر في هواتفهم.

الجدير بالذكر أن فيسبوك تطرح هذه الميزة تدريجيًا للجميع، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار لبعض الوقت.





