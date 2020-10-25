أمازون السعودية.. أفضل العروض والخصومات على هواتف iPhone 11 وملحقاتها

بدأت شركة آبل يوم الجمعة الماضي بإطلاق هاتفين من سلسلة هواتف (iPhone 12)، لذلك زادت الخصومات والعروض على هواتف (iPhone 11) التي أطلقتها العام الماضي.

إذا تريد شراء هاتف آيفون، ولا تريد دفع مبلغ كبير في أحدث إصدارات (iPhone 12) فإن أحد هواتف سلسلة (iPhone 11) يُعتبر خيارًا مناسبًا، نظرًا إلى أدائه القوي، وسعره المناسب.

أطلقت شركة آبل هواتف (iPhone 11) منذ عام واحد فقط، لذلك فهي لا تزال من الهواتف الذكية الرائدة الحديثة، كما تشتهر هواتف آيفون عادة بمواصفاتها ومميزاتها القوية.

الجدير بالذكر أن سلسلة (iPhone 11) تضم ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف iPhone 11 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 11 Pro بشاشة مقاسها 5.8 بوصات.

هاتف iPhone 11 Pro Max بشاشة 6.5 بوصات.

كما أطلقت آبل خلال هذا العام إصدار جديد من هاتفها الشهير iPhone SE يحمل اسم ( iPhone SE 2020) ويعمل بمعالج آبل (A13 Bionic) وهو المعالج نفسه الذي تعمل به جميع طرز (iPhone 11)، ويدعم الكثير من ميزاتها.



إليك أفضل الصفقات لهواتف (iPhone 11) وملحقاتها في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف iPhone 11:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Liquid Retina)، مقاسها 6.1 بوصات، وبدقة 1792 × 828 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق عريض للرؤية بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3110 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

الألوان: الأحمر، والأصفر.

الخصم: 9%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3299 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 9% أي بسعر 2999 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 128 جيجابايت بسعر 3629 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 6%، أي بسعر 3400 ريال سعودي فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف iPhone 11 Pro:

االمعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع (OLED Super Retina XDR)، مقاسها 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4، ونطاق عريض للرؤية بزاوية 120 درجة، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: سعتها 3190 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

الألوان: الذهبي، والأخضر.

الخصم: 22%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 22% أي بسعر 4286 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 512 جيجابايت بسعر 6489 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 26%، أي بسعر 4777 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف iPhone SE 2020:

المعالج: A13 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع LCD تطلق عليها آبل اسم (Retina HD)، مقاسها 4.7 بوصات، بدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسلًا في البوصة الواحدة.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 3 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، ذات نطاق عريض للرؤية، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل، وفتحة العدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

البطارية: سعتها 1821 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، حيث يمكن شحنها بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.

اللون: الأبيض.

الخصم: 14%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 2199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 14% أي بسعر 1889 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 2639 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 5%، أي بسعر 2499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعات آبل AirPods:

تتميز سماعات آبل (AirPods) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.

تعمل سماعات AirPods تلقائيًا، وتبقى دومًا على اتصال بجهازك، واستخدامها أيضاً سهل، فهي تستشعر وجودها في أذنيك وتتوقف عن العمل عند إزالتها من الأذن.

تعمل سماعات AirPods بشريحة (H1) من آبل، لذلك تقدم لك صوتًا عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى، وتوفر اتصالًا لاسلكيًا أكثر سرعة وثباتًا بأجهزتك.

تتميز بعمر بطارية يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

اللون: الأبيض.

الخصم: 25%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 929 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مع خصم 25% أي بسعر 696 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- سماعات AirPods Pro:

تُعتبر سماعات آبل ‌(AirPods Pro‌) من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز بمخرجات صوت استريو ممتازة، وقد صممتها آبل بحيث يمكنك استخدام سماعة واحدة فقط دون التأثير في جودة الصوت، حيث يساعدك ذلك في إطالة عمر البطارية.

كل ما عليك فعله هو وضع إحدى السماعتين في أذنك وترك الأخرى في علبة الشحن، ستكتشف شريحة (H1) تلقائيًا أي واحدة هي قيد الاستخدام، وسيصدر منها الصوت.

تدعم السماعات تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة)، وتتميز بدعمها لثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء، حيث يمكنك التبديل بينها بناءً على مقدار ما تريد سماعه من الأصوات المحيطة.

تدعم ميزة مقاومة الماء والعرق وفقًا لمعيار IPX4.

تتميز بعمر بطارية يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

الخصم: 25%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 1199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 25%، أي بسعر 895 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- ساعة آبل Watch Series 3:

تتميز ساعة آبل (Watch Series 3) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.

الشاشة: من نوع Retina تعمل باللمس، ومغطاة بطبقة من زجاج (Ion-X) للحماية من الخدوش والصدمات.

الهيكل: الألمنيوم.

السوار: سوار رياضي مصنوع من السيليكون.

تعمل الساعة بمعالج آبل (S3) الذي يقدم أداءً جيدًا، وشريحة (W2) اللاسلكية التي توفر لك اتصالًا فعّالًا عند إقران الساعة مع هاتفك.

تدعم (نظام تحديد المواقع) GPS.

تدعم ميزة مقاومة المياه حتى 50 مترًا؛ مما يتيح لك استخدامها أثناء السباحة.

اللون: الرمادي.

الخصم: 42%.

السعر: تتوفر الساعة بسعر 1399 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 42%، أي بسعر 814 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





