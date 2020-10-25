آبل ليس لديها الحق في جني ثمار فورتنايت

ردت شركة (Epic Games) على شركة آبل مرة أخرى عبر إيداع قضائي جديد، قائلة: إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ليس لديها الحق في جني ثمار فورتنايت.

ويأتي الإيداع الجديد كجزء من محاولة (Epic Games) منع آبل من المطالبة بتعويضات.

وقدمت (Epic Games) في شهر أغسطس نظامًا جديدًا للدفع المباشر في لعبة فورتنايت (Fortnite) الشهيرة لتجاوز رسوم آبل البالغة 30 في المئة.

وردت شركة آبل عبر إزالة لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات بسبب خرقها للقواعد، ورفعت (Epic Games) دعوى قضائية ضد آبل، زاعمة أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تنتهك قانون مكافحة الاحتكار.

وكشفت (Epic Games) أيضًا أن آبل هددت بإنهاء حساب المطور المستخدم لدعم منصة (Unreal Engine) الخاصة بالشركة، مما يمنع (Epic Games) من تطوير ألعاب مستقبلية لنظامي التشغيل (iOS) و (Mac).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز (Yvonne Gonzalez Rogers) أمرًا قضائيًا يمنع شركة آبل من الانتقام من (Unreal Engine)، لكنها رفضت إصدار أمر قضائي من شأنه أن يعيد فورتنايت إلى متجر تطبيقات آبل.

وقالت شركة آبل إنها ستطلب تعويضات من (Epic Games) لخرقها المزعوم لعقدها مع متجر تطبيقات (iOS)، وتضمن الإيداع مطالبات مضادة للإثراء غير المشروع والتدخل بشكل ضار في علاقة آبل بعملائها.

وأصرت شركة آبل حتى الآن على أن أفعالها كانت لأسباب تجارية مشروعة، ومن ضمنها التهديد بإغلاق حسابات المطورين المتعلقة بمنصة (Unreal Engine).

وجاء في الشكوى: كان سلوك آبل معقولًا في جميع الأوقات وتم اتخاذ إجراءاتها بحسن نية لتعزيز المصالح التجارية المشروعة وكان لها تأثير في تعزيز المنافسة وتشجيعها وزيادتها.

وأضافت: تسبب تجاهل (Epic Games) الصارخ لالتزاماتها التعاقدية وسوء السلوك الآخر في إلحاق ضرر كبير بشركة آبل.

وقالت (Epic Games) في الإيداع الجديد: إن أفعالها بعيدة كل البعد عن كونها مؤذية أو إجرامية.

وأضافت: لم تسرق (Epic Games) أي شيء يخص شركة آبل، ولا تستطع سرقة عائدات مبيعات جهودها الإبداعية الخاصة، ولم تتدخل في أي ميزة اقتصادية محتملة سعت آبل إلى كسبها من مستخدمي فورتنايت.

وكتبت (Epic Games): تتلخص تأكيدات آبل المتكررة بشأن السرقة في التأكيد الاستثنائي على أن مدفوعات فورتنايت هي شيء يخص آبل، وذلك بالرغم من أنها تدفع من اللاعبين للاستمتاع بعمل فناني ومصممي ومهندسي (Epic Games).

وقالت روجرز: إن القضية يجب أن تذهب إلى هيئة محلفين لتقرر وتقترح إطارًا تجريبيًا لصيف 2021، وأضافت: من المهم بما يكفي أن نفهم ما يعتقده الناس الحقيقيون، وهل هذه القضايا المالية تهم الناس أم لا؟.





