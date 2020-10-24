PS5 تأتي مع العديد من تطبيقات البث الشهيرة

أكدت شركة سوني في تدوينة جديدة أن العديد من تطبيقات البث الشهيرة، ومن ضمنها سبوتيفاي ونيتفليكس ويوتيوب و (Apple TV Plus) و (Amazon Prime Video) و (Disney Plus) و (Hulu) و و (Peacock) و (Twitch)، ستكون متاحة عند إطلاق (PS5) في 12 نوفمبر.

ويعني ذلك أنه في حال كنت تخطط لاستخدام منصة (PS5) لأكثر من مجرد ممارسة الألعاب – سواء كان ذلك لبث الأفلام من نيتفليكس أو تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي – فإن منصة الجيل التالي من سوني تدعم تطبيقات البث الشعبية عند الإطلاق.

وتغيب (HBO Max) – المملوكة لشركة (Warner Media) – عن القائمة، وتخوض (HBO Max) حاليًا نزاعات تعاقدية مع أمازون و (Roku) حول تضمين تطبيق البث الجديد عبر المنصات.

كما تغيب عن القائمة خدمة التلفاز المدفوع (Sling)، وكانت شركة سوني قد أغلقت في العام الماضي خدمة (PlayStation Vue) المنافسة لخدمة التلفاز المدفوع (Sling).

وستكون خدمة البث المباشر للأنيمي (Crunchyroll)، المملوكة للشركة الأم المالكة لخدمة (HBO Max)، متاحة عند الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت شركة سوني أن الأزرار الأربعة التي لم يتم تمييزها سابقًا والموجودة ضمن جهاز (PS5 Media Remote) الخاص ستكون بمثابة أزرار تشغيل خاصة لتطبيقات البث سبوتيفاي ويوتيوب ونيتفليكس و (Disney Plus).

وسيتم إطلاق جهاز التحكم عن بعد مع منصة (PS5) في 12 نوفمبر، لكنه غير مضمن مع المنصة، ويتاح للشراء بشكل منفصل بسعر 30 دولار.

ومع وصول منصة الجيل التالي في غضون أسابيع قليلة فقط، تُظهر سوني أن منصتها القادمة هي أكثر بكثير من مجرد منصة لتشغيل ألعاب الفيديو.

ويعطي تضمين أربعة أزرار تشغيل خاصة ببعض تطبيقات البث المباشر الأكثر شيوعًا – وواجهة النظام التي تم الكشف عنها حديثًا المتضمنة شاشة رئيسية منفصلة لتطبيقات الترفيه – لمحة أفضل عن كيفية تمكن مالكي (PS5) من استخدام المنصة في يوم الإطلاق.





