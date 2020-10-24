مايكروسوفت تُلمح إلى جهاز بث xCloud للتلفاز

ألمح فيل فيل سبنسر (Phil Spencer)، رئيس قسم الألعاب وأجهزة إكس بوكس (Xbox) في شركة مايكروسوفت إلى أن الشركة تخطط لإنتاج جهاز بث لخدمة الألعاب السحابية (xCloud) للتلفاز.

وناقش سبنسر في مقابلة إمكانية وجود مستويات إضافية من (Xbox Game Pass)، بحيث يمكن تضمين جهاز البث للتلفاز بشكل مجاني من أجل لعب ألعاب (xCloud).

وقال سبنسر: أعتقد أنك قد تشاهد أجهزة منخفضة السعر كجزء من نظامنا البيئي عندما تفكر في أجهزة البث وأشياء أخرى قد يرغب شخص ما في توصيلها بتلفازه للعب ألعاب (xCloud).

وأضاف: يمكنك أن تتخيل أننا نمتلك شيئًا ما قمنا بتضمينه في اشتراك (Xbox Game Pass)، بحيث يمنحك هذا الشيء القدرة على بث ألعاب (xCloud) عبر التلفاز وشراء ذراع التحكم.

ويشوق سبنسر أيضًا إلى إمكانية وجود مستوى (Xbox Game Pass Platinum) الجديد، الذي يسمح للمشتركين بالوصول إلى أجهزة إكس بوكس الجديدة.

وقامت عملاقة البرمجيات سابقًا بتوفير اشتراكات إكس بوكس والأجهزة معًا عبر (Xbox All Access)، الذي يضمن الوصول إلى (Xbox Game Pass) وأحدث أجهزة (Xbox Series X) و (Xbox Series X).

ويشار إلى أن فكرة جهاز بث ألعاب جهاز إكس بوكس للتلفاز ليست جديدة بالنسبة لشركة مايكروسوفت، حيث كانت عملاقة البرمجيات تطور في عام 2016 أجهزة بث إكس بوكس خفيفة الوزن، لكنها ألغت الأجهزة.

كما كانت مايكروسوفت تبحث إمكانية إنتاج جهاز البث منذ أن عرضت الشركة في الأصل بث لعبة (Halo 4) عبر السحابة إلى أجهزة ويندوز وأجهزة ويندوز فون طوال عام 2013.

ويشير حديث سبنسر علنًا عن جهاز البث إلى أنها قد يكون جاهزًا قريبًا.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع سامسونج في وقت سابق من هذا العام بشأن (xCloud)، مما يعني أن المسألة أصبحت مسألة وقت قبل رؤية خدمة بث الألعاب تظهر عبر أجهزة تلفاز سامسونج الذكية.

وتخطط مايكروسوفت لترقية التعليمات البرمجية لخوادمها لكي تتوافق مع منصة (Xbox Series X) الأكثر قدرة، ويجب أن تظهر (xCloud) في العام المقبل عبر (Facebook Gaming).

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على حل خاص بنظام (iOS) قائم على الويب بالنسبة لخدمة (xCloud)، ومن المحتمل ظهور هذا الحل لأول مرة في أوائل عام 2021.

وحذر سبنسر من أن عدم التواجد في (App Store) لا يزال يمثل تحديًا لخدمة (xCloud)، وقال: لدينا حل جيد لنظام (iOS)، وأعتقد أنه سيأتي نوعًا ما في أوائل العام المقبل، وأشعر بالرضا تجاه الحل الذي لدينا.





