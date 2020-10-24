صفقة اليوم.. تعلم أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع خصم 95%

ستنتقل بعد ذلك من النظريات إلى التطبيق العملي حيث يمكنك البدء في التعرف على أجزاء الدارات الموجودة حولك، وستتعرف على مكبرات الصوت والمكثفات والمحاثات: هل تساءلت يومًا كيف يحول هاتفك البيانات إلى موسيقى؟ يتم ذلك بفضل (المحول الرقمي التناظري) Digital-to-Analog Converter الذي يُعرف اختصارًا باسم (DAC)، وهو مكون إلكتروني يحول الإشارة التناظرية – مثل: الصوت الذي يلتقطه الميكروفون أو الضوء الذي يدخل الكاميرا الرقمية – إلى إشارة رقمية، وستتعرف في هذه الدورة على آلية عمله وكيفية استخدامه هو والمكونات الأساسية الأخرى في بناء الدارات الإلكترونية.

