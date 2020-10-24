أمازون تلوم “مشكلة أمنية” في إزالة بطاقة آبل من خيارات الدفع

اكتشف بعض مستخدمي أمازون يوم الجمعة أن أرقام بطاقات (آبل كارد) Apple Card المحفوظة في حسابات أمازون الخاصة بهم قد أُزيلت.

وأكدت قناة CNBC من خلال حسابين منفصلين على أمازون أن بطاقة (آبل كارد) المستخدمة لإجراء عملية شراء يوم الخميس قد أُزيلت كخيار دفع يوم الجمعة.

وقالت أمازون: إنها لم تزل بطاقة (آبل كارد) عن قصد كخيار دفع وألقت باللوم في المشكلة على خطأ. وقال متحدث باسم أمازون في بيان: “إننا على علم بهذه المشكلة الفنية ونعمل بنشاط لحلها في أسرع وقت ممكن”.

وكانت شركة آبل قد أطلقت بطاقة (آبل كارد) العام الماضي كجزء من شراكة بين Goldman Sachs، التي تعمل كمصرف ومُقرض للبطاقة وشركة آبل التي صنعت برنامجًا لها في تطبيق (محفظة آبل) Apple Wallet، وسوَّقت بطاقة الائتمان لعملائها.

وفي حين صُممت (آبل كارد) لاستخدامها في عمليات الدفع بدون تلامس مع هواتف آيفون، أو عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال نظام (آبل باي) Apple Pay، إلا أنها بطاقة (ماستركارد) Mastercard برقم بطاقة ائتمان يمكن استخدامها مثل أي بطاقة ائتمان أخرى.

وهذه هي الطريقة التي يمكن لحاملي بطاقة (آبل كارد) الدفع بها مقابل عمليات الشراء على أمازون باستخدام بطاقة آبل الخاصة بهم. ولا تقبل أمازون خدمة الدفع (آبل باي).

وفي العام الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج أن شبكات البطاقات صنفت (آبل كارد) على أنها “من النخبة”، مما يعني أنها تجمع رسوم تبادل أعلى لكل عملية شراء. ويدفع هذه الرسوم التجار، الذين غالبًا ما يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى دفع رسوم أعلى لبطاقات “النخبة”.

وفي خبر آخر يتعلق بشركة آبل، قالت رئيسة قسم البيع بالتجزئة في شركة آبل لوكالة رويترز في مقابلة: إن الشركة تعمل على توسيع شكل جديد من متاجرها، وذلك في محاولة منها لضمان حصول المستخدمين على هواتف آيفون 12 الجديدة في ظل جائحة كورونا المستمرة.

ويحتوي الشكل الجديد على جدار مبني أمام المتجر الرئيسي مع مناضد للبيع محمية بزجاج شبكي، ورفوف قليلة من الملحقات، مثل حافظات الهاتف، وأجهزة (أير بودز) AirPods. ويحدد العملاء موعدًا لاستلام الطلبات المقدمة عبر الإنترنت، أو التفاعل مع فنيي آبل لخدمة العملاء.





