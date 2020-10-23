Mate 40 Pro من هواوي أحد أفضل الهواتف التي لن يشتريها الناس

كشفت شركة هواوي عن أحدث هواتفها الرائدة، Mate 40 Pro و(Pro +)، وتأتي هذه الإصدارات مع مصفوفة ضخمة من الكاميرات على شكل حلقة مع عدسات متعددة، ومعالج (Kirin 9000) يجعلها ثاني سلسلة من الهواتف الذكية تستخدم 5 نانومتر، بعد سلسلة iPhone 12 من آبل.

تضفي مصفوفة الكاميرا الدائرية جمالية فريدة للهاتف لا تشبه أي شيء آخر، ويأتي هاتف Mate 40 Pro + مع شاشة قياس 6.8 بوصة، في حين أن الإصدار الرئيسي يأتي مع شاشة قياس 6.5 بوصة، وكلا الهاتفين يدعم معدلات تحديث 90 هرتز.

يعد هاتف هواوي الجديد بأداء عالٍ مع ذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة SSD بسعة 128 جيجابايت في نسخة Mate 40 Pro؛ ويحصل Pro + على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية. وكلا الهاتفين قادر على الشحن بقوة 66 وات – حتى 50 وات لاسلكيًا – مما يتيح لك شحن بطارية 4400 مللي أمبير بسرعة – من الغريب أن كِلا الهاتفين لهما حجم البطارية ذاته.

يحتوي Mate 40 Pro + على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 20 ميجابكسل، ومقربة بدقة 12 ميجابكسل بتقريب (3x)، وكاميرا منظار بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري (10x). أما المستشعر الأخير عبارة عن كاميرا وقت الطيران، تهدف إلى التقاط العمق.

يتمتع الطراز Pro العادي بالمواصفات ذاتها تقريبًا، لكن كاميرا Periscope تملك تكبير (5x)، ولا توجد كاميرا (ToF) في الخلف.

إن عدم وجود تطبيقات جوجل في هاتف هواوي الجديد يجعل من الصعب تحقيق أقصى استفادة من نظام أندرويد، لكن هواوي تواصل بناء نظامها الخاص، حيث أضافت هذه المرة تطبيق (Petal Search) والخرائط.

يمكنك اليوم شراء هاتف Mate 40 Pro بسعر 1199 يورو بينما يبلغ سعر النسخة + منه 1399 يورو.

الجدير بالذكر أن هواوي أعلنت عن قلمها الإلكتروني الجديد (إم-بن 2) M-Pen 2 الذي سيعمل مع الهواتف الجديدة، بالإضافة إلى حواسيب الشركة اللوحية.

ويمتاز M-Pen 2 بدعم 4,096 مستوًى من مستويات الضغط، بالإضافة إلى دعم الحساسية للإمالة. وتدوم بطارية القلم لنحو 40 يومًا من الاستخدام المعتدل، ولمدة 10 ساعات من الاستخدام المستمر للكتابة والرسم. ويُشحن القلم لاسلكيًا، ويحصل على زمن استخدام قدره ساعتان بعد 5 دقائق فقط من الشحن. وسيُباع القلم بسعر 99 يورو.





