هواوي تحقق نموًا ضعيفًا في الإيرادات مع استمرار القيود الأمريكية

حققت شركة هواوي مكاسب في إيرادات الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة تأثير جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 من صعوبات سلسلة التوريد الناجمة عن القيود الأمريكية على التعامل مع الشركة الصينية.

ويأتي الإعلان عن النتائج المالية بعد يوم واحد فقط من إعلان هواوي – التي تعد الأكبر عالميًا في مجال تصنيع معدات الاتصالات – عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة (ميت 40) Mate 40. كما يأتي الإعلان بعد أن أصبحت السويد أحدث دولة تحظر الشركة من البنية التحتية لشبكاتها من الجيل الخامس 5G، بتحريض من الولايات المتحدة التي تعتقد بوجود علاقة بين هواوي والحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

وفي إشارة إلى نهاية ما لا يقل عن أربعة أعوام من النمو المكون من رقمين، نمت الإيرادات بنسبة 9.9 في المئة في المدة بين شهري كانون الثاني/ يناير، وأيلول/ سبتمبر من عام 2020 مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 617.3 مليار يوان (100.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك حسبما قالت الشركة في بيان اليوم الجمعة.

وأظهرت حسابات رويترز أن إيرادات الربع الثالث وحده ارتفعت بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي إلى 217.3 مليار يوان.

وقالت هواوي: إن هامش صافي الربح للأشهر التسعة بلغ 8.0 في المئة، مقابل 8.7 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وقطعت الولايات المتحدة فعليًا في ربيع 2020 وصول هواوي إلى البرامج الأمريكية ومعدات صنع الرقائق، وذلك بعد إجراءات مماثلة أُعلن عنها في شهر أيار/ مايو 2019، ودخلت حيز التنفيذ تدريجيًا.

وساعد خط رقائق (كيرين) Kirin التي تطورها هواوي بنفسها في دفع الشركة إلى قمة سوق الهواتف الذكية العالمي، إذ تمكنت في السنوات الأخيرة من تجاوز عدد من الشركات الرائدة، ومن ذلك: شركة آبل، ولفترة وجيزة شركة سامسونج. ولكن هواوي الآن هي في المركز الثاني في سوق الهواتف خلف سامسونج وأمام آبل.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلك لدى هواوي (ريتشارد يو): إن القيود الأمريكية تعني أن شركة هواوي ستتوقف قريبًا عن تصنيع رقائق (كيرين) المتطورة. ويتوقع المحللون أن مخزونها من الرقائق سينفد العام المقبل.





