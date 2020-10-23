هل أخبرك TikTok لماذا أزال الفيديو الخاص بك؟

لم يكن تطبيق TikTok يشرح سبب إزالة أحد مقاطع الفيديو الخاصة بك من النظام الأساسي، لكنه كان يخبرك ببساطة أن الفيديو الخاص بك ينتهك (إرشادات المنتدى) للشركة بطريقة ما.

ولكن اليوم، أعلن تطبيق TikTok أنه سيمنح المستخدمين فكرة عن سبب اختفاء الفيديو، وذلك من خلال تسمية السياسة المحددة التي تعارض معها الفيديو. وهذا مشابه جدًا لكيفية قيام الشركات الأخرى بذلك.

كما كان من قبل، ستتمكّن من إرسال التماس، وربما سيكون لديك فكرة عما يروق لك الآن، يقول TikTok: إنه كان يجرب هذه الإشعارات لبضعة أشهر، وأن طلبات الاستئناف قد انخفضت بالفعل بنسبة 14 في المئة.

في شهر يوليو الماضي، أصدرت الشركة تقرير الشفافية الثاني، حيث كشفت أنها بدأت في تتبع الأسباب المحددة لحذف كل مقطع فيديو.

ويعرف تطبيق TikTok أنه واحد من أكثر التطبيقات شعبية لجيل (Z)، وهو جيل الذين ولدوا بين عام 1995 وعام 2015. وربما من قبيل الصدفة أصبح هذا الجيل معروفًا أيضًا بنشاطه الاجتماعي والسياسي؛ لذا فإن إتاحة تطبيق TikTok القدرة على إرسال التبرعات ببضع نقرات أمر منطقي تمامًا.

ملصقات التبرع في تطبيق TikTok بسيطة بشكل لا يصدق، فما عليك سوى اختيار المؤسسة الخيرية التي تريد توجيه التبرعات إليها ووضع الملصق على مقطع الفيديو الخاص بك، حيث يمكن للمشاهدين بعد ذلك التبرع بالمال من خلاله.

كيفية إضافة ملصقات التبرع إلى مقاطع الفيديو في تطبيق TikTok:

قم بتسجيل الفيديو كما تفعل عادةً ثم انتقل إلى الشاشة التالية للتحرير.

في الجزء السفلي من شاشة التعديل انقر على زر (الملصقات).

ابحث عن الملصق الذي يقول: (Support Nonprofit) وانقر عليه، وإذا كنت لا تراه عند التمرير عبر الملصقات المستخدمة كثيرًا، فيمكنك استخدام شريط البحث في الأعلى للعثور على الملصق.

قم بالتمرير عبر قائمة المنظمات، وانقر فوق المؤسسة التي تريد أن يتبرع الأشخاص لها.

اضبط حجم وموقع الملصق كما تفعل مع أي ملصق آخر، ثم انقر على (التالي) للانتقال إلى النشر.

عندما يشاهد الأشخاص مقطع الفيديو الخاص بك على TikTok وينقرون على زر التبرع سيتم نقلهم إلى شاشة تسألهم عن المبلغ الذي يريدون التبرع به، وبريدهم الإلكتروني، وهل يريدون التبرع دون الكشف عن هويتهم وهل يرغبون في السماح للمؤسسة الخيرية المتبرَّع لها بالاتصال بهم.





