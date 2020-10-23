إطلاق آيفون 12 في الصين يشهد طوابير قصيرة مقارنةً بالسنوات السابقة

بدأت شركة آبل اليوم الجمعة بطرح اثنين من طُرز هاتف آيفون 12 الأحدث في الصين، وذلك بعد أظهرت بيانات الطلب الأولي اهتمامًا قويًا من المستهلكين بالجهاز المزود بتقنية الجيل الخامس 5G في ثاني أكبر سوق للشركة.

وأظهرت الطوابير القصيرة خارج متاجر آبل في المركز التجاري في شنغهاي تباينًا في العدد مقارنةً بالحشود التي توافدت على إطلاق الهواتف السابقة، ويعود السبب إلى أن معظم الطلبات الآن أصبحت تتم عبر الإنترنت.

وقال (يان بينجكينج) البالغ من العمر 30 عامًا، والذي وصل قبل افتتاح المتجر، وكان في طابور يضم نحو 20 شخصًا: “أشعر بالارتياح لكوني أول عميل يحصل على آيفون الجديد”. وأضاف: “لقد كنت أنتظر ذلك وقتًا طويلًا”.

وكان اللون الأخضر الجديد لجهاز آيفون 12 أيضًا موضوعًا شائعًا على التطبيق الصيني (ويبو) Weibo اليوم الجمعة، مما أثار ردود فعل إيجابية.

يُذكر أن إعلان آبل الأسبوع الماضي كان قد أثار في البداية مراجعات متباينة في الصين، لكن المحللين يتوقعون زيادة في الطلبات للعام الحالي، حيث يشتري مالكو آيفون المخلصون أخيرًا أجهزة جديدة متوافقة مع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس المطورة.

وشهد موقع التجارة الإلكترونية الصيني JD.com طلبات أولية لجميع الطُرز الأربعة من هاتف آيفون 12، وقد بلغ عددها 1.6 مليون في اليوم الأول من الإعلان عن فتح باب الطلب الأولي.

وقال (جو لين)، وهو معجب آخر بمنتجات آبل، وكان قد اصطف في الطابور: “أقول من أعماق قلبي، لقد تأخرت شركة آبل قليلًا في إطلاق هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G”. وأضاف: “كنت أتوقع أن يحدث ذلك العام الماضي”.

وقالت شركة الأبحاث (كاناليس) Canalys: إن شركتي آبل، وهواوي هما الوحيدتان اللتان حققتا نموًا في الشحنات في الصين خلال العام الحالي، وذلك مع زيادة سنوية بنسبة 35 في المئة لشركة آبل في الربع الثاني من 2020.

ويأتي طرح هواتف آيفون 12 في الصين بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة هواوي عن هواتف (ميت 40) Mate 40 الجديدة، التي قال البعض في الصين: إنهم كانوا ينتظرونه قبل اتخاذ قرار بشأن شراء آيفون 12.





