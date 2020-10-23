أفضل البدائل لتطبيق Trusted Contacts الذي أوقفته جوجل

أعلنت شركة جوجل يوم السبت الماضي عن إغلاق تطبيق جهات الاتصال الموثوقة (Trusted Contacts) لمشاركة الموقع، حيث قالت إنها ستغلق التطبيق تمامًا يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وسحبته من متجر جوجل بلاي بالفعل.

تأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد 4 سنوات من إطلاق التطبيق، حيث ظهر تطبيق (Trusted Contacts) لأول مرة في نهاية عام 2016 كتطبيق لمشاركة الموقع بسرعة وأمان مع الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة حتى يتمكنوا من مراقبتك عن بُعد، أو العثور على موقعك في حالة الطوارئ.

إذا كان تطبيق (Trusted Contacts) مثبتًا في جهازك يمكنك الاستمرار في استخدامه حتى يوم 1 ديسمبر القادم، وبعد ذلك سيُغلق التطبيق تمامًا، لذلك يجب عليك تنزيل أي بيانات قمت بحفظها في التطبيق من خلال الانتقال إلى هذا الرابط، وتنزيل جهات الاتصال الموثوقة التي أضفتها، ثم البدء بالبحث عن بديل.

توصي جوجل المستخدمين بالانتقال إلى ميزة مشاركة الموقع المدمجة في خرائط جوجل، التي تشبه تطبيق (Trusted Contacts)، ولكن تتطلب خرائط جوجل من المستخدمين تفعيل خدمات الموقع في هواتفهم طول الوقت، وتجديد مشاركة الموقع مع الآخرين باستمرار، وهو أمر قد لا يرغب العديد من المستخدمين في القيام به.

كان أهم ما يميز تطبيق (Trusted Contacts) هو عدم إمكانية إلغاء مشاركة الموقع مع الجهات الموثوقة التي أضفتها، بحيث إذا طلب شخص ما الوصول إلى موقعك ولم ترد، فستتم مشاركة موقعك تلقائيًا بعد عدة دقائق.

إذا كنت تفضل استخدام خيار آخر غير تابع لجوجل للتتبع والاتصال بالعائلة والأصدقاء الموثوق بهم، فهناك عدد قليل من التطبيقات الأخرى التي تُقدم لك ميزات تطبيق (Trusted Contacts) نفسها:

1- تطبيق Life360:

يتيح لك تطبيق (Life360) إنشاء مجموعات خاصة لأفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين ويمكن لجميع أفراد المجموعة تتبع تحركات بعضهم لحظيًا، بالإضافة إلى الحصول على إشعارات عندما يصل أحبائك إلى الأماكن التي يترددون عليها، أو يغادرونها.

يدعم التطبيق ميزة تُسمى (Driver Report) لتتبع أفراد العائلة الذين يقودون السيارة لتشجيعهم على اتباع عادات آمنة، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل: الاحتفاظ بسجل الموقع، ودعم الطوارئ في أي وقت وفي أي مكان.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Glympse:

يوفر لك تطبيق (Glympse) طريقة سريعة ومجانية وبسيطة لمشاركة موقعك لحظيًا مع أفراد عائلتك أو أصدقائك أو زملائك في العمل، كما يمكنك طلب الوصول إلى مكان وجود شخص آخر. تتم مشاركة المواقع وحفظها مؤقتًا؛ لا يوجد تتبع طويل المدى حيث يتوقف إذن الوصول إلى الموقع تلقائيًا بعد انتهاء المشاركة.

التطبيق متاح لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق آبل (Find My):

يعتبر (Find My) من آبل هو التطبيق الأكثر تشابهًا مع تطبيق (Trusted Contacts) من جوجل، ولكنه يعمل مع أجهزة آبل فقط.

يتوفر تطبيق (Find My) في جميع أجهزة آبل ويمكن استخدامه لتحديد موقع الجهاز المفقود، أو معرفة مكان جهات الاتصال الموثوقة في أي وقت.





