ظهرت الكثير من الأجهزة التقنية الرائعة خلال عام 2020، على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في جميع القطاعات، ولكن القطاع التقني بالتحديد بدأ بالبحث عن حلول تساعد الناس أثناء الأزمة، حيث ظهرت الروبوتات الشبيهة بالبشر المصممة لأداء أدوار الموظفين، وكذلك ظهرت الروبوتات في المستشفيات والمطاعم ومراكز التسوق وغيرها من الأجهزة للمساعدة في تقليل انتشار الفيروس.

سنستعرض اليوم 5 من أفضل الأجهزة التقنية التي ظهرت في عام 2020:

1- جهاز Tonal للياقة البدنية:

يعتبر جهاز (Tonal) الذكي من أهم الأجهزة التقنية التي ظهرت في عام 2020، حيث أنه يساعدك على أداء التمارين الرياضية في المنزل بسهولة خاصة بعد صعوبة القيام بذلك في صالة الألعاب والنوادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

يجمع جهاز (Tonal) الذكي للياقة البدنية بين الأجهزة التي تجدها في صالة الألعاب الرياضية، ومدرب شخصي في نظام واحد، مما يتيح لك استخدامه في منزلك وقتما تشاء.

يعتمد الجهاز في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تمارين فيديو تفاعلية مخصصة تساعدك في تحقيق أهدافك، كما يتعلم من جسمك ويتتبع تقدمك لحظيًا لاقتراح التمارين التي تناسبك في كل مرحلة.

يمكنك تثبيت جهاز (Tonal) المدمج على الحائط في أي مكان في المنزل، حيث إنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة، لأنه يعتمد على نظام مبتكر للوزن الرقمي وحاصل على براءة اختراع من Tonal، يتيح لك رفع ما يصل إلى 200 رطل بزيادة قدرها رطل واحد بدلًا من استخدام الأوزان المعدنية، كما تتيح لك الأذرع القابلة للتعديل أداء مجموعة متنوعة من تمارين اللياقة الجسم بالكامل في المنزل – من الساقين إلى الصدر – دون متاعب تغيير الآلات.

يضم الجهاز شاشة تعمل باللمس لتتبع أداء التمارين لحظيًا، حيث يستخدم ما يصل إلى 17 مستشعرًا لجمع البيانات واختيار الوزن المثالي لكل حركة، بالإضافة إلى الإشارة لتعديل وضعية التمرين لأدائه بالطريقة الصحيحة.



2- الروبوت الشخصي Segway LOOMO :

يمكنك استخدام الروبوت (LOOMO) كرفيق شخصي، وكوسيلة للتنقل في الوقت نفسه حيث يمكنك استخدامه مثل: سكوتر كهربائي (hoverboard) واستخدامه لحمل أغراضك التي يصل وزنها إلى 100 كيلو جرام، ويمكنه التنقل لمسافة تصل إلى 22 ميلًا بشحنة واحدة واحدة.

ويوفر تصميم قاعدته التوازن تجربة قيادة ممتعة، بمجرد النزول يدور رأسه ويبدأ في التكلم معك، كما يعمل أيضًا كإنسان آلي للمراقبة ويمكنه متابعتك باستخدام تقنية تتبع الأشخاص المدمجة، وكذلك الرد عن الأسئلة وتنفيذ بعض المهام التي تُطلب منه مثل توصيل شيء ما لشخص آخر.



يحتوي الروبوت (LOOMO) على كاميرا (Intel RealSense ZR300) لاستشعار العمق والتعرف على الوجه بدقة، والتقاط صور عالية الدقة، كما يتيح نظام التحكم في الحركة القوي التنقل بسلاسة على أنواع الأسطح المختلفة.

كما تتيح لك مجموعة الميكروفونات المدمجة إرسال الأوامر الصوتية للروبوت من أي مكان في الغرفة. وعلاوة على ذلك يستخدم الروبوت (LOOMO) نظام أندرويد ويمكنك استخدام أدوات (Android SDK) للوصول مباشرة إلى وظائف التنقل وميزات الذكاء الاصطناعي في الروبوت لبناء مجموعة من الميزات المرحة أو الحلول العملية، حيث يمكنك تخصيص (LOOMO) بوظائف جديدة مناسبة لعملك وتنقلك.

3- جهاز Lexon Oblio للشحن اللاسلكي والتعقيم:



يُعتبر (Lexon Oblio) جهاز 2 في 1 حيث يعمل كشاحن لاسلكي ومعقم للهاتف في الوقت نفسه. مما يتيح لك تنظيف هاتفك وتعقيمه للحماية من فيروس كورونا، يستخدم هذا الجهاز تقنية (UV LED) بالأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى ذلك فإن جهاز تعقيم الهاتف هذا متوفر باللونين الأبيض والذهبي، ويتميز بتصميم حديث يتناسب مع ديكور منزلك.

يتميز الجهاز إنه سهل الاستخدام، ما عليك سوى وضع هاتفك في الفتحة الموجودة بالأعلى، وسيبدأ شحنه لاسلكيًا، وتنظيفه وتعقيمه في الوقت نفسه.

4- جهاز Rotofarm لزراعة النباتات:

يعتبر جهاز (Rotofarm) من أهم الأجهزة التقنية التي ظهرت في عام 2020، حيث إنه يساعدك على اتباع أسلوب حياة صحي أكثر عن طريق زراعة الخضروات والأعشاب والزهور داخل المنزل على مدار السنة بسهولة.



يتيح لك جهاز (Rotofarm) زراعة مجموعة متنوعة من الزهور والأعشاب والخضروات الورقية الطازجة داخل المنزل على مدار السنة دون تربة، حيث إنه يعتمد على تربة عضوية، ونظام مائي للري، ويتحكم تلقائيًا في الري والإضاءة، ويستمر لعدة أيام دون الحاجة إلى ملء خزان المياه.



يعتمد الجهاز في عمله على الدوران بنطاق 360 درجة باستمرار، حيث يكمل دورة كاملة كل 46 دقيقة، وهذا يجعل النباتات تقضي الكثير من الوقت مقلوبة، مما يلغي قوة الجاذبية التي تحد من نموها، ويتيح لها أن تنمو بشكل أسرع وأكثر وفرة.

يتميز الجهاز بتصميمه المبتكر والأنيق، فهو يأتي في شكل دائرة مثبتة على قاعدة مما يتيح لك وضعه في أي مكان في المنزل ضمن الديكور، يبلغ قطر الدائرة 30 سم، وارتفاع الجهاز بالقاعدة 1.5 متر، لذلك لن يشغل مساحة كبيرة.



يوجد في وسط جهاز (Rotofarm) نظام إضاءة مدمج يتكون من مصابيح LED لمحاكاة كمية ضوء الشمس المثالية التي تحتاجها النباتات، كما يوجد 4 مناطق إضاءة مختلفة بحيث يحصل كل نبات على ما يحتاجه.

5- ماوس (Razer Naga Pro) للألعاب:

يقدم لك ماوس (Razer Naga Pro) اللاسلكي مجموعة من الخيارات القابلة للتخصيص عند لعب ألعابك المفضلة، لأنه يحتوي على لوحات أزرار قابلة للتبديل للحصول على إمكانات مذهلة، حيث يوجد به لوحة جانبية بستة أزرار للعبة (battle royale)، ولوحة جانبية من 12 زرًا لألعاب (MMO)، ولوحة جانبية من زرين لألعاب (التصويب من منظور الشخص الأول) first-person shooter.

ومن خلال التبديل بين أي من اللوحات الجانبية الثلاثة، ستحصل على ما يصل إلى 20 زرًا قابلاً للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك؛ يعمل هذا الماوس ببطارية تستمر حتى 150 ساعة بشحنة واحدة.







