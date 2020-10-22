4 ميزات تحصل عليها عند استخدام خدمات VPN في هاتف أندرويد

إذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فإن استخدام إحدى خدمات (الشبكة الخاصة الافتراضية) VPN يعتبر الحل الأمثل لاستخدام الإنترنت بدون القلق بشأن أمن بياناتك، حيث توفر لك خدمة VPN طبقة إضافية من الأمان أثناء جلسات التصفح، بالإضافة إلى ذلك تتيح لك ميزات أخرى أكثر من مجرد توفير الأمان الرقمي.

إليك 4 ميزات تحصل عليها عند استخدام خدمات VPN في أندرويد:

1- تصفح الإنترنت بأمان عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة:

إذا كنت تسجل الدخول إلى شبكات الواي فاي (Wi-Fi) العامة باستمرار عن طرق هاتف أندرويد الخاص بك، فمن المحتمل أن تُشكل نقاط اتصال الواي فاي العامة خطورة كبيرة على أمان بياناتك، حيث إنها غالبًا ما تكون غير مؤمنة وغير مشفرة.

وهذا من شأنه أن يمنح مجرمي الإنترنت الكثير من الفرص لسرقة بياناتك أثناء التصفح، ولكن استخدام إحدى خدمات VPN من شأنه أن يمنع مثل هذه الخروقات من خلال تشفير حركة المرور بين جهازك والشبكة، وهذا يمكّنك من تسجيل الدخول لمواقع الويب دون الخوف من الوصول إلى معلوماتك المهمة.

2- إخفاء هويتك عن التصفح:

بالإضافة إلى توفير الأمان وحماية بياناتك، توفر خدمات VPN أيضا ميزة إخفاء الهوية، من خلال استخدام خوادم مختلفة لإخفاء عنوان IP وتشفير حركة المرور الخاصة بك، حيث تمكنك تقنية التشفير هذه من العمل عبر الإنترنت دون الكشف عن هويتك، وسواء كنت ترغب في عدم الكشف عن هويتك لأسباب تتعلق بالخصوصية أو تريد إخفاء معلوماتك الشخصية من مجرمي الإنترنت فإن خدمة VPN ستمنحك طُرق عديدة للقيام بذلك.

3- زيارة مواقع الويب المحجوبة في بلدك:

في بعض الأحيان ربما تجد أن بعض مواقع الويب أو خدمات بث المحتوى، مثل: نتفليكس أو أمازون برايم غير متاحة في منطقتك الجغرافية، ولكن من خلال استخدام إحدى خدمات VPN يمكنك تغيير موقعك الجغرافي إلى أي موقع جغرافي آخر والوصول إلى موقع الويب أو خدمة بث المحتوى بكل سهولة.

4- استخدم تطبيقات مكالمات الفيديو أو الدردشة الصوتية بحرية:

يكلف عادة إجراء مكالمات هاتفية دولية الكثير من المال، وهذا هو السبب في أن التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، مثل: سكايب، وواتساب، وفايس تايم جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث تتيح لك التحدث إلى أي شخص في العالم مجانًا عبر الإنترنت.

ولكن المشكلة هي أن بعض البلدان لا تسمح لهذه الخدمات بالعمل نسبة للقيود التي تضعها، ومن ثم فإن استخدام خدمة VPN في هاتفك يعتبر مفيدًا للغاية، حيث ستتح لك إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو مجانية بغض النظر عن القيود الجغرافية.

ما هي خدمة VPN المناسبة لك؟

توجد العديد من خدمات VPN في السوق، حيث انتشرت هذه الخدمات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وبذلك قد يكون اختيار أفضل خدمة تناسب احتياجاتك أمرًا صعبًا، لذلك يمكنك الاطلاع على مقال: “5 خدمات VPN لحماية بياناتك وتعزيز خصوصيتك مع خصومات رائعة“.



حيث إن بعض هذه الخدمات قد صُنفت من بين أفضل خدمات VPN في عام 2020 وفقًا لموقع (vpnmentor)، وذلك بحسب عدة عوامل تشمل: السعر والأمان وعدد الخوادم المتاحة، وسهولة التسجيل، والوصول عن بُعد، وحدود النطاق الترددي وعنوان IP المخصص والديناميكي، ودعم العملاء.





