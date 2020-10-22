4 من أفضل وحدات التحكم في الألعاب للحواسيب في 2020

يُعد الاختيار المناسب لإحدى وحدات التحكم في ألعاب الحاسوب أمرًا ضروريًا للغاية للحصول على تجربة لعب مميزة، حيث توفر بعض هذه الأجهزة ميزات رائعة، مثل: التصميم المريح، والتوافق الفوري مع كل ألعاب الحاسوب الموجودة تقريبًا، والكثير من خيارات التخصيص، مما يجعل لعب ألعاب الفيديو في الحاسوب تجربة رائعة للغاية.

إليك 4 من أفضل وحدات التحكم في الألعاب للحواسيب المناسبة للشراء في 2020:

1- Microsoft Xbox One Controller:

تتمتع وحدة التحكم Xbox One من مايكروسوفت بالتوافق الكامل مع منصة Xbox 360، مما يجعلها واحدة من أفضل وحدات التحكم الشاملة لأي نوع من الألعاب، حيث تأتي لوحة التحكم D-pad بنمط متقاطع رباعي الاتجاهات، مما يتيح دقة أفضل للتحكم.

كما تحتوي على أزرار مريحة للضغط ومريحة للأصابع وتوفير استجابة محسنة للقوة، وتحتوي على حافة مشقوقة لتقليل الانزلاق، مع وجود زر دليل Xbox في الأعلى بعيدًا عن أزرار القائمة المركزية لتجنب الضغط عليه عن طريق الخطأ، وتُركز وحدة التحكم على كونها الخيار الأفضل والأكثر راحة للعب الألعاب، ومع ميزة التوصيل والتشغيل الفوري فإن وحدة التحكم ستعمل مع أي لعبة حاسوب حديث تقريبًا.

وحدة التحكم Xbox One من مايكروسوفت متوفرة للشراء في أمازون السعودية بسعر 238 ريالًا سعوديًا مع الشحن المجاني.

2- Logitech F310:

تشتهر شركة Logitech بتقديمها لمستخدمي الحواسيب مجموعة واسعة من الملحقات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، ووحدة التحكم F310 هي إحدى هذه الملحقات، وتأتي بتصميم يشبه وحدة تحكم PlayStation مع عصي تحكم متناظرة محاذية للأسفل، ومن خلال تضمين دعم لأكبر عدد ممكن من الألعاب، تهدف Logitech إلى جعل وحدة التحكم F310 الوحيدة التي قد تحتاجها على الإطلاق، حيث تعمل مع معظم عناوين الألعاب الحديثة بمجرد إقرانها بالحاسوب.

وحدة التحكم F310 من شركة Logitech متوفرة للشراء في أمازون السعودية بسعر 229 ريالًا سعوديًا فقط.

3- Astro C40 TR:

تُعد وحدة التحكم C40 TR من شركة Astro واحدة من أكثر وحدات التحكم المتوفرة للحواسيب تميزًا وغنية بالميزات وقابلة للتخصيص، وهي بديل قوي لوحدة التحكم اللاسلكية Elite الشهيرة من مايكروسوفت، وتأتي بأزرار رياضية قابلة لإعادة التعيين بالكامل.

حيث يمكن تخصيص الأزرار المناسبة التي تتيح لك الاطلاق بشكل أسرع في ألعاب التصويب، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا إعادة ترتيب تخطيط لوحة الاتجاهات بالكامل، ولكن تُعد وحدة التحكم C40 TR باهظة الثمن وواحدة من أكثر الخيارات تكلفة، لكنه اختيار ممتاز للاعبين الذين يرغبون في الدفع مقابل الحصول على وحدة تحكم قابلة للتخصيص.

وحدة C40 TR من شركة Astro متوفرة للشراء في أمازون السعودية بسعر 959 ريالًا سعوديًا مع الشحن المجاني.

4- Sony DualShock 4:

تأتي وحدة التحكم DualShock 4 من شركة سوني بتصميم أكثر راحة من أي وقت مضى وخيارات ألوان متعددة مقارنة بالطراز السابق، وأصبحت مدعومة بالكامل في Steam مما يعني أنه يمكنك تعديل لوحة اللمس وشريط الإضاءة، كما تعمل وحدة التحكم DualShock 4 بشكل جيد مع الكثير من عناوين الألعاب، مثل: Shovel Knight وFinal Fantasy XIV، وغيرها من الألعاب الحديثة الأخرى.

وحدة التحكم DualShock 4 من سوني متوفرة للشراء في أمازون السعودية بسعر 239 ريالًا سعوديًا مع الشحن المجاني.

كيفية اختيار أفضل وحدة تحكم في ألعاب الحاسوب المناسبة؟

أهم شيء يجب مراعاته عند الرغبة في شراء وحدات التحكم في ألعاب الحاسوب هي إمكانية التخصيص التي ترغب فيها، إذا كنت تريد وحدة تحكم تقليدية، فيمكنك شراء Xbox One أو DualShock 4، وإذا كنت تريد وحدة تحكم قابلة للتخصيص فيمكنك شراء Astro C40 TR، وتذكر يجب أن تضع السعر في اعتبارك عند الرغبة في الشراء.





