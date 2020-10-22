3 طرق من جوجل للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد خلال العطلات

في موسم العطلات الماضي في الولايات المتحدة، تم استخدام خدمات جوجل من قبل المتسوقين المرتبطين بالتسوق أكثر من أي مصدر آخر، وعند البحث عن منتجات بأسعار تنافسية، يقول 40 في المئة من المتسوقين العالميين إنهم يلجأون إلى جوجل للعثور على أفضل صفقة، ونظرًا لأن المزيد من الأشخاص يتسوقون بالفعل عبر الإنترنت لقضاء العطلات، يتعين على تجار التجزئة التكيف بسرعة ليكونوا مستعدين لهذا الطلب من المستهلكين.

في ضوء هذه السلوكيات المتغيرة للمستهلكين، تقدم جوجل المزيد من الطرق لمساعدتك على تلبية الطلب المتزايد خلال العطلات من خلال تسهيل وتسريع تطبيق العروض الترويجية للمنتجات، وتعزيز ظهورك للعملاء الجدد، وتوفير أدوات جديدة للكشف عن رؤى ذات مغزى من أدائك.

تسليط الضوء على الترقيات:

لمساعدة تجار التجزئة على زيادة عرض صفقاتهم إلى أقصى حد ستكون العروض الترويجية متاحة لجميع تجار التجزئة في الولايات المتحدة وستكون أسهل بكثير في الاستخدام في أيام العطلات. حيث يمكنك توقع متوسط ​​أوقات الموافقة بشكل أسرع ومزايا تحرير أسهل للعروض الترويجية، وهذا يعني أنك الآن قادر على الاستجابة بشكل أفضل لطلب المتسوقين، مثل تمديد فترة ترويجية حالية أو المشاركة في بيع سريع.

عرض المنتجات أمام المتسوقين الجدد:

يمكنك الآن إدراج منتجاتك على جوجل مجانًا في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لبائعي التجزئة أيضًا الاشتراك في القوائم المحلية المجانية في Merchant Center، مما يتيح ظهور منتجاتك في المتجر في قوائم مجانية عبر خدمات جوجل مثل البحث وعلامة التبويب (Shopping).

بالإضافة إلى ذلك، تقدم جوجل ​​طرقًا جديدة للشركات لجذب العملاء المحليين الذين يتطلعون إلى الالتقاء في مكان قريب وتسليط الضوء على الشحن السريع والمجاني.

الآن يمكن لتجار التجزئة المعتمدين في الولايات المتحدة إضافة روابط إلى متجرهم عبر الإنترنت مباشرةً إلى ملفهم التجاري في جوجل حتى يتمكن المتسوقون بسهولة من تقديم طلب استلام أو تسليم لموسم العطلات عند البحث عن الأنشطة التجارية المحلية.

احصل على الصورة الكاملة لأدائك بمزيد من الأفكار:

في الشهر الماضي، توسع مخطط الأداء ليشمل حملات التسوق لمساعدتك على تخطيط ميزانيتك بشكل أكثر فاعلية خلال موسم الذروة، بالإضافة إلى ذلك، في غضون الشهر المقبل يمكنك توقع رؤى المزاد، مثل نسبة الظهور وحصة المرتبة الأعلى، لإظهار مستوى أدائك في فئات منتجات معينة مقارنة بالفئات الأخرى. حيث يمكن العثور على هذا في تقارير إعلانات جوجل لحملات البحث والتسوق.





