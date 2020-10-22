واتساب يوفر دعم لميزة قفل المقاييس الحيوية على نظام أندرويد قريبًا

يقال إن تطبيق واتساب يجلب ميزتين إلى التطبيق في إصدار مستقر في المستقبل القريب، الأولى سوف يجذب أولئك الذين يفوتون مكالمات جماعية بانتظام، بينما من المرجح أن تجذب الميزة الثانية مستخدمي Google Pixel 4 على وجه الخصوص.

وكما وصف تلميح من (WABetaInfo)، قد يتمكن المستخدمون قريبًا من الانضمام إلى المكالمات الجماعية المستمرة التي فاتتهم من خلال موجه جديد، فإذا قامت جهة اتصال بدعوة مستخدم غير متاح لإجراء مكالمة، فيمكن لذلك المستخدم الانضمام أو تجاهل المكالمة الجارية المذكورة في المرة التالية التي يتم فيها فتح واتساب وهي ميزة يبدو أنها تهدف إلى تبسيط المكالمات الجماعية. ومن الناحية الوظيفية، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقريب واتساب إلى تطبيقات Zoom و Skype التي تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى المكالمات الجارية حسب الرغبة.

سيحصل تطبيق واتساب المستقبلي على نظام أندرويد أيضًا على ميزة ظهرت لأول مرة على نظام iOS. حيث ستتم إعادة تسمية قفل بصمة الإصبع إلى “قفل المقاييس الحيوية” وسيتم توسيعها لتشمل فتح الوجه و”المعرفات الفريدة الأخرى”، وتظل الوظيفة العامة للميزة كما هي. حيث يمكن للمستخدمين اختيار قفل التطبيق تلقائيًا بعد فترة ويمكنهم إلغاء قفله باستخدام بصمة إصبعهم أو وجههم.

إنها ميزة مرحب بها لأجهزة أندرويد مثل Pixel 4 التي تعتمد بشكل أساسي على الوجه، ويجب أن يُسمح الآن لهؤلاء المستخدمين بتعزيز أمان تطبيق الدردشة بشكل أكبر. وليس من الواضح ما إذا كانت طرق المصادقة الجديدة الأخرى، مثل معرف اليد من LG، سيتم دعمها.

لا يوجد جدول زمني لإصدار هذه المزايا للإصدارات المستقرة من واتساب حتى الآن، لكن قد تصل في القريب العاجل.

وفقًا لموقع (WABetaInfo) الشهير، بدأ واتساب باختبار ميزة إجراء مكالمات من تطبيق سطح المكتب الخاص به حيث تتضمن الميزة دعمًا لمكالمات الصوت والفيديو لكل من جهات الاتصال الفردية والمجموعات. تقترح لقطات الشاشة التي نشرها موقع (WABetaInfo) أنه عندما تتصل بشخص ما عبر تطبيق واتساب من سطح المكتب، ستفتح نافذة جديدة فيها عناصر تحكم لإدارة المكالمة. ونظرًا إلى أن هذه الميزة قيد التطوير، فإننا لا نعرف متى سيقدم واتساب دعمًا للمكالمات في تطبيق سطح المكتب الخاص به.





