هواوي تعلن عن ملحقات جديدة وغطاء هواتف مثير للاهتمام

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس – إلى جانب هواتف (ميت 40) Mate 40 الأربعة – عن عدد من الملحقات الأخرى.

وأعلنت الشركة الصينية عن قلمها الإلكتروني الجديد (إم-بن 2) M-Pen 2 الذي سيعمل مع هواتف Mate 40 الجديدة، بالإضافة إلى حواسيب الشركة اللوحية.

ويمتاز M-Pen 2 بدعم 4,096 مستوًى من مستويات الضغط، بالإضافة إلى دعم الحساسية للإمالة. وتدوم بطارية القلم لنحو 40 يومًا من الاستخدام المعتدل، ولمدة 10 ساعات من الاستخدام المستمر للكتابة والرسم. ويُشحن القلم لاسلكيًا، ويحصل على زمن استخدام قدره ساعتان بعد 5 دقائق فقط من الشحن. وسيُباع القلم بسعر 99 يورو.

وأعلنت هواوي عن شاحن لاسلكي للسيارات باستطاعة 50 واطًا، وهو مفيد لمن يشتري هواتف Mate 40 الجديدة التي تدعم هذه السرعات من الشحن. ويأتي الشاحن باللون الأسود، ويمتاز بوجود منصة للهاتف تُثبِّته في مكانه أثناء الشحن.

ويأتي الشاحن اللاسلكي الجديد من هواوي مع شاحن سلكي آخر للسيارات باستطاعة 66 واطًا، وهي السرعة التي تدعمها هواتف Mate 40 الجديدة.

وأطلقت هواوي أيضًا بنك طاقة بسعة 12,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي باستطاعة 66 واطًا، وهو مناسب للعمل مع الشاحنين الجديدين.

وأعلنت هواوي عن غطاء الهواتف الجديد Ring Light Case الذي يأتي مع حلقة ضوئية يمكن استخدامها أثناء التصوير بالكاميرا الأمامية. ولا يدعم الغطاء الجديد إلا هاتف Mate 40 Pro الجديد، وهو يُشحن لاسلكيًا من الهاتف. وسيتوفر الغطاء بسعر 69 يوروا، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي.

هذا، وقد أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الذكيين الرائدين (ميت 40 برو) Mate 40 Pro، و(ميت 40 برو بلس) Mate 40 Pro Plus، اللذين يقدمان العديد من المواصفات المتقدمة.

ويمتاز الهاتفان أيضًا بأنهما يحتويان معالج هواوي الأحدث (كيرين 9000) Kirin 9000 المصنوع بتقنية 5 نانومتر، بالإضافة إلى شاشة منحنية من الجانبين من نوع OLED بقياس 6.76 بوصات ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ودعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 50 واطًا.





