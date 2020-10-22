هواوي تعلن رسميًا عن هواتف Mate 40 الرائدة

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن هاتفيها الذكيين الرائدين (ميت 40 برو) Mate 40 Pro، و(ميت 40 برو بلس) Mate 40 Pro Plus، اللذين يقدمان العديد من المواصفات المتقدمة.

ويمتاز الهاتفان أيضًا بأنهما يحتويان معالج هواوي الأحدث (كيرين 9000) Kirin 9000 المصنوع بتقنية 5 نانومتر، بالإضافة إلى شاشة منحنية من الجانبين من نوع OLED بقياس 6.76 بوصات ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ودعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 50 واطًا.

وإلى جانب هاتفي Mate 40 Pro، وMate 40 Pro Plus، أعلنت الشركة عن النسخة القياسية Mate 40 التي تقدم مواصفات أقل من الهاتفين المذكورين.

وحتى مع صعوبة استخدام هواتف هواوي خارج الصين بسبب نقص تطبيقات جوجل وخدماتها، إلا أن هواتفها الرائدة الحديثة، مثل: P40 Pro و P40 Pro Plus استمرت في تقديم أداء ممتاز للكاميرا. وتتطلع سلسلة Mate 40 Pro إلى مواصلة هذا الاتجاه.

ويقدم هاتف Mate 40 Pro Plus كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 20 ميجابكسل، وعدسات تقريب بيريسكوبي بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب قدره 10x، بالإضافة إلى كاميرا لتسجيل العمق بدقة 12 ميجابكسل مع معدل تقريب قدره 3x. وبالمجمل، تقول هواوي: إن الهاتف يوفر تكبيرًا بصريًا يصل معدله إلى 17x.

وفي الوقت نفسه، يقدم جهاز Mate 40 Pro كاميرا رئيسية مماثلة تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 20 ميجابكسل، ولكن عدسات التقريب البيريسكوبي الخاصة به لا يزيد معدل تقريبها عن 5x.

وداخليًا، تحتوي الهواتف معالج Kirin 9000 الجديد من هواوي، الذي تدعي الشركة أنه أول معالج بتقنية 5 نانومتر في العالم. ويمتاز المعالج بأنه يقدم 8 نوى من وحدة المعالجة المركزية CPU، و24 نواة من وحدة معالجة الرسومات GPU.

ويأتي جهاز Mate 40 Pro Plus مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت. ويقدم جهاز Mate 40 Pro ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 256 جيجابايت. ويحتوي كلاهما بطارية بسعة 4,400 ميلي أمبير في الساعة، ويدعمان تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 50 واطًا، كما يدعمان تقنية الشحن السلكي باستطاعة 66 واطًا، وتقنية الشحن العكسي التي تسمح بشحن الملحقات والهواتف الأخرى.

ويحتوي كل من Mate 40 Pro، و Mate 40 Pro Plus على حساس للبصمة تحت الشاشة التي تأتي بدقة 2772×1344 بكسلًا. وهما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68. ويتوفر هاتف Mate 40 Pro بخمسة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والفضي، والأصفر، والأخضر، في حين يتوفر هاتف Mate 40 Pro Plus باللونين الأسود، والأبيض فقط.

أما فيما يتعلق بهاتف Mate 40، فهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1080p، والمعالج الأبطأ Kirin 9000E. ولا يقدم الهاتف عدسات تقريب بيريسكوبي، ويقدم 3 كاميرات خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وتأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الثالثة المخصصة لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل ومعدل تقريب قدره 3x.

ويحتوي هاتف Mate 40 الجديد من هواوي بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير في الساعة بدون دعم تقنية الشحن اللاسلكي، ثم إن تقنية الشحن السلكي تدعم استطاعة 40 واطًا. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 128 جيجابايت.

وبالإضافة إلى الهواتف الثلاثة، أعلنت هواوي عن نسخة Porsche Design مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية للتخزين بسعة 512 جيجابايت، وهو يمتاز بتقديم الكاميرات ذاتها في هاتف Mate 40 Pro Plus.

هذا، وستوفر هاتف Mate 40 Pro Plus بسعر يعادل 1,655 دولارًا أمريكيًا، في حين سيتوفر هاتف Mate 40 Pro بسعر يعادل 1,418 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة. أما هاتف Mate 40 فسيُباع بسعر يعادل 1,063 دولارًا أمريكيًا. وسيتوفر هاتف Porsche Design Mate 40 RS بسعر يعادل 2,715 دولارًا أمريكيًا.





