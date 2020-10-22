نيتفليكس تمنح الهند 48 ساعة من الوصول المجاني

تخطط منصة نيتفليكس لمنح المستخدمين في الهند إمكانية الوصول إلى خدمتها مجانًا لعطلة نهاية الأسبوع كجزء من اختبار لتوسيع مدى وصولها في البلاد، وذلك حسبما قال أحد كبار التنفيذيين في الشركة.

وتوقفت عملاقة البث الأمريكية، التي تعاني من نمو بطيء في عدد المستخدمين للربع الذي انتهى في شهر سبتمبر، حديثًا عن تقديم وصول مجاني للشهر الأول إلى المستخدمين الجدد.

وتخطط الشركة لمواصلة تجربة طرق جديدة لجذب المستخدمين في أجزاء كثيرة حول العالم، وذلك وفقًا لتصريحات جريج بيترز (Greg Peters)، مدير العمليات ورئيس المنتج في نيتفليكس.

وأوضح بيترز أن إحدى هذه الطرق الجديدة تسمى (StreamFest)، التي تتمثل في منح حق الوصول إلى نيتفليكس مجانًا للعملاء لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أسواق مختلفة.

ولن يحتاج المستخدمون في الهند إلى إدخال بطاقة الائتمان أو معلومات الدفع الأخرى للوصول إلى مجموعة الأفلام والبرامج.

واختارت الشركة الهند، حيث تتنافس مع ديزني وأمازون، كأول سوق ستختبر فيه هذه الفكرة وسترى كيف ستسير الأمور هناك.

وقال بيترز: نعتقد أن منح كل شخص في بلد ما إمكانية الوصول مجانًا لعطلة نهاية أسبوع قد يكون طريقة رائعة لتعريف مجموعة من الأشخاص الجدد بالخدمة وكيف تعمل.

وأضاف: نأمل أن تتحول مجموعة من هؤلاء الأشخاص إلى مشتركين لدينا، دون أن يوضح بالضبط متى ستطلق الشركة هذا الاختبار الجديد في الهند.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها نيتفليكس الهند كقاعدة اختبار لاستكشاف أفكار جديدة.

وبادرت الشركة أولاً بفكرة خطة شهرية بقيمة 2.7 دولار للأجهزة المحمولة في نيودلهي فقط قبل تقديمها على مستوى في البلاد بشكل دائم في العام الماضي.

وقد اختبرت منذ ذلك الحين المزيد من خطط التسعير في الهند.

وبرزت الهند كساحة معركة مفتوحة بين الشركات الأمريكية والشركات الصينية التي تبحث عن ملايين المستخدمين القادمين.

وتقدم ديزني وأمازون وجوجل وآبل وسبوتيفاي والعديد من الشركات الأخرى مجموعة من خدماتها بأسعار معقولة في الهند.

كما أن الشركة، التي خصصت 420 مليون دولار لتطوير وترخيص المحتوى في الهند بحلول نهاية عام 2020، تعمل أيضًا على تعميق تعاونها مع لاعبين آخرين في الصناعة في البلاد.

وقد دخلت حديثًا في شراكة مع منصات جيو (Jio Platforms)، مشغل الاتصالات الأكبر في الهند، لتوفير تطبيقها ضمن خطط النطاق العريض للألياف الضوئية والبيانات المحمولة للشركة الهندية.

ودخلت الشركة أيضًا في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية في الهند لتسهيل معالجة الدفع للمستخدمين في البلاد.

وقالت الشركة في خطاب للمساهمين: نتوقع أن يكون لمزيد من خيارات الدفع مزايا كبرى، وتعمل كل هذه المبادرات بالتنسيق مع استثمارنا الكبير في النسخ الأصلية المحلية لتحسين تجربة نيتفليكس لأعضائنا.





