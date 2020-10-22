ما هي هواتف سامسونج التي ستحظر مكالمات البريد العشوائي تلقائيًا؟

سيكون من الأسهل قريبًا تفادي المكالمات الآلية والمحادثات الهاتفية غير المرغوب فيها الأخرى على هواتف سامسونج حيث أبرمت الشركة صفقة مع (Hiya) لحظر مكالمات البريد العشوائي تلقائيًا من خلال ميزة (Smart Call) الخاصة بها، مما يمنع هذه المكالمات من الوصول إلى أذنيك دون الحاجة إلى الاعتماد على مشغل شبكة الجوال للحصول على المساعدة.

ستعتمد الجهود على تقنية (Hiya) للاكتشاف في الوقت الفعلي وتتجاوز خطوة الإبلاغ التي تراها في بعض الهواتف، عليك فقط تمكين (Smart Call) من خلال زيارة إعدادات الاتصال وتمكين (معرف المتصل وحماية البريد العشوائي).

ستتوفر ميزة مكافحة البريد العشوائي أولاً على أجهزة مثل سلسلة Galaxy Note 20، ويجب أن تأتي مع جميع هواتف سامسونج التي تم إصدارها حديثًا بدءًا من عام 2021 وصاعدًا، حيث تستمر صفقة سامسونج الحالية مع (Hiya) حتى عام 2025.

هذا ليس مفهومًا جديدًا تمامًا، حيث قدمت جوجل على سبيل المثال ميزة فحص المكالمات في هواتف (Pixel) التي تستمع إلى محتوى المكالمات وتحظر المحتالين دون رنين هاتفك.

ومع ذلك، فإن الحجم الهائل لشركة سامسونج قد يجعل هذا الأمر مهمًا – فقد يمتلك مئات الملايين من الأشخاص في النهاية دفاعًا آليًا ضد الاحتيال والأشكال الأخرى من مكالمات البريد العشوائي.

سواءً كان ذلك ضروريًا أم لا، فهذه مسألة أخرى، كما أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتخذ إجراءات صارمة ضد المكالمات غير المرغوب فيها، وتقوم شركات الاتصالات بوضع العلامات على المتصلين الآليين (وحظرهم الآن). قد تكون إضافة سامسونج مفيدة للغاية في الأماكن التي لا تتوفر فيها هذه الحماية، أو للقبض على تلك المكالمات التي تتسرب عبر الفجوات.

الجدير بالذكر أن محاكمة وريث سامسونج قد بدأت بالفعل، حيث وجه المدعون الكوريون الجنوبيون لائحة اتهام إلى الوريث وعشرة مدراء تنفيذيين حاليين وسابقين آخرين في الشركة الشهر الماضي بشأن اندماج شركتين تابعتين لشركة سامسونج ساعدت الوريث في السيطرة بشكل أكبر على الشركة الأم.

ولم يحضر وريث سامسونج البالغ من العمر 52 عامًا جلسة الاستماع التمهيدية في محكمة منطقة سيول المركزية، وقضى الوريث عقوبة السجن فيما يتعلق بقضية منفصلة. وتثير الإجراءات الأخيرة مخاطر قانونية ضد أكبر تكتل في كوريا الجنوبية، ومن ضمنها احتمال سجنه مرة أخرى. ونفى محامي الوريث المزاعم في المحكمة يوم الخميس، قائلا: إن الاندماج وعملية المحاسبة التي أثارها المدعون العامون كانت جزءًا من أنشطة الإدارة العادية.





