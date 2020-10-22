عادةً يتجه معظم مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 لاستخدام برامج مكافحة الفيروسات التابعة للجهات الخارجية عند رغبتهم في حماية بياناتهم ومعلوماتهم في حواسيبهم المحمولة والمكتبية، ولكن وفقًا لتصنيف معهد AV-TEST وهو معهد مستقل لأمن تكنولوجيا المعلومات فقد وجد أن تطبيق الحماية المدمج في نظام التشغيل ويندوز 10 (ويندوز ديفندر) Windows Defender – المعروف الآن باسم أمان ويندوز Windows Security – يعتبر واحدًا من أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام ويندوز 10.

إليك كيف تصدر تطبيق الحماية المدمج في ويندوز 10 تصنيف معهد AV-TEST؟



في أحدث تقرير له، أعطى معهد AV-TEST تطبيق الحماية Windows Security الذي يأتي مدمجًا في نظام التشغيل ويندوز 10 درجات مثالية عبر ثلاث فئات وهي: الحماية، والأداء، وقابلية الاستخدام، متفوقة على العديد من تطبيقات الحماية التابعة للجهات الخارجية.

ويذكر باحثو معهد AV-TEST في منشور على الموقع الإلكتروني: “خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي 2020، قمنا باستمرار بتقييم 22 منتجًا من منتجات الأمان باستخدام إعداداتهم الافتراضية، وقد استخدمنا دائمًا أحدث إصدار متاح للجمهور من جميع المنتجات للاختبار، وقد قمنا بتحديث المنتجات باستمرار، كما ركزنا على سيناريوهات اختبار واقعية وتحدينا المنتجات ضد تهديدات العالم الحقيقي”.

اذًا، كيف اجتاز تطبيق الحماية المدمج في ويندوز 10 الاختبار؟

من أجل تقييم حلول تطبيقات مكافحة الفيروسات، يقوم الباحثون في معهد AV-TEST بإخضاع كل منتج لإجراء اختبار صارم، يشمل تهديدات العالم الحقيقي، ويتم التحقيق في جميع عمليات الاستغلال الأخيرة التي ينفذها المهاجمون، من ضمنها: هجمات البرامج الضارة اليومية، ورسائل البريد الإلكتروني المصابة بالفيروسات وغيرها من العوامل الأخرى، لمعرفة كيفية تكيف تطبيقات مكافحة الفيروسات.

بالإضافة إلى فعالية أي تطبيق مكافحة الفيروسات الذي يتم اختياره، يستكشف باحثو AV-TEST أيضًا كون التطبيق له تأثير سلبي على أداء الحاسوب الذي يقوم بحمايته، حيث غالبًا ما يكون أحد الأسباب الرئيسية في اختيار المستخدمين لأي تطبيق لمكافحة الفيروسات هو القلق من أنه سيبطئ تحميل مواقع الويب والتطبيقات.

وقد وجد الباحثون بأن تطبيق مكافحة الفيروسات Windows Security المدمج في نظام التشغيل ويندوز 10، كان كافيًا في معظم السيناريوهات حيث حافظ على الحاسوب محميًا ضد الهجمات والبرامج الضارة، ولم يؤثر في الأداء.





