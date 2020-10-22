صفقة اليوم.. اشترك في Playstation Plus و 11 تطبيق آخر للتعلم والترفيه مع خصم 80%

الحزمة الكاملة للترفيه The Complete Entertainment Bundle ft. Playstation Plus.

إذا كنت تشعر بالملل وتبحث عن شيء جديد تفعله، سواء كان ذلك تعلم لغة جديدة أو تعلم رياضة يوجا، أو مجرد مشاهدة فيلم جديد، فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة الكاملة للترفية التي تتيح لك الاشتراك في 12 تطبيقًا وخدمة تساعدك في فعل كل ما سبق وأكثر.

تتضمن هذه الحزمة عضوية لمدة عام في خدمة (PlayStation Plus): حيث يمكنك الاتصال بمجتمع ألعاب ضخم عبر الإنترنت للمنافسة في ألعاب الفيديو الكلاسيكية، مثل: Star Wars: Battlefront، و Uncharted والمزيد. كما ستحصل على ألعاب جديدة شهريًا لتلعبها في مكتبة تتوسع باستمرار.

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (Memrise) لتعلم اللغات: يتيح لك الوصول إلى 22 لغة مختلفة للاختيار من بينها، ومع الوصول مدى الحياة يمكنك التعلم في أي وقت. يعتمد التطبيق في عمله على تقنيات التعلم الآلي التي ترشح لك الدورس بناءً على احتياجاتك الفردية للتخلص من ملل تعلم لغة جديدة، ويتيح لك التعلم باستخدام مقاطع فيديو لمتحدثين أصليين حقيقيين، حيث يساعدك الاستماع إلى الكثير من أساليب التحدث المختلفة واللهجات الحقيقية على بناء قدرتك بشكل طبيعي على فهم الفروق الدقيقة بين اللهجات المختلفة.

الاشتراك لمدة عام في تطبيق (YogaDownload): يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى أكثر من 1700 درس لليوجا واللياقة البدنية عبر الإنترنت من خلال موقع الويب وتطبيق الهاتف وقناة Roku، بالإضافة إلى دروس اليوجا ستحصل أيضًا على تمارين Pilates و barre، وتمارين للتأمل، وجميع الدروس والتمارين مصممة لتناسب جميع المستويات من المبتدئين إلى المحترفين.

اشتراك لمدة عام في منصة (History Hit TV): للوصول إلى مئات الأفلام الوثائقية والمقابلات والأفلام التاريخية. كما تتضمن مكتبة ضخمة من ملفات البودكاست للاستماع إليها في أي وقت وفي أي مكان. كما تضاف إلى المكتبة أفلام وعروض جديدة كل أسبوع.

الاشتراك مدى الحياة في خدمة (KeepSolid VPN Unlimited) التي تتيح لك تصفح الإنترنت بحرية عن طريق إخفاء هويتك، وكذلك الوصول إلى المواقع والألعاب المحجوبة في بلدك، كما تدعم العديد من ميزات الأمان، مثل: الحماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، ومنع التتبع. بالإضافة إلى كل ذلك يتيح لك هذا الاشتراك حماية 5 أجهزة.

الاشتراك مدى الحياة في منصة (BitMar Elite Streaming) للوصول إلى ملايين الأفلام والبرامج ومقاطع الفيديو والموسيقى والألعاب من خلال أي جهاز تستخدمه.

الاشتراك لمدة عام في منصة (Restflix) للوصول إلى أكثر من 20 قناة مخصصة و 100 مقطع من الموسيقى ومقاطع الفيديو المصممة للمساعدة على الراحة والنوم والتخلص من التوتر والقلق.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1011 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 199.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 80%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من تطبيقات تعلم اللغات، وخدمات VPN، ومنصات تحسين محركات البحث، ومنصات أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات التصميم، وإدارة المشاريع، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي بعض أسماء التطبيقات والخدمات التي تتضمنها هذه الحزمة:

PlayStation Plus: 1-Yr Subscription

Memrise Language Learning: Lifetime Subscription

VPN Unlimited: Lifetime Subscription

History Hit TV: 1-Yr Subscription

Topic Streaming Platform: 1-Yr Subscription

YogaDownload Unlimited Plan: 1-Yr Subscription

Kast TV Premium: 1-Yr Subscription

BitMar Elite Streaming: Lifetime Subscription

Restflix Restful Sleep Streaming Service: 1-Yr Subscription

Elmedia Player PRO: Lifetime Subscription

JustStream PRO Mac Mirror Display App: Lifetime Subscription

Relax My Dog Video Streaming: 2-Yr Subscription

الحصول على الصفقة: من هنا.





