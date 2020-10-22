سامسونج تحظر المكالمات غير المرغوب فيها تلقائيًا

يستعد العديد من مستخدمي شركة سامسونج للحصول على ميزة الكشف التلقائي عن المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها عبر أجهزتهم بدءًا من سلسلة (Galaxy Note 20).

وكانت شركة آبل قد طرحت الميزة نفسها عبر أجهزة آيفون العاملة بنظام (iOS 13).

وتوفر العملاقة الكورية الجنوبية إمكانية اكتشاف المكالمات الاحتيالية والمكالمات غير المرغوب فيها من خلال برنامج الاتصال الخاص بها المدعوم من (Hiya)، وهي شركة للكشف عن المكالمات غير المرغوب فيها.

ويتم الآن توسيع الخدمة لحظر تلك المكالمات تلقائيًا عبر الأجهزة العاملة بواجهة المستخدم (One UI 2.5).

وتأتي واجهة المستخدم (One UI 2.5) مثبتة بشكل أولي عبر أجهزة (Note 20) و (Z Fold 2) فقط، لكن من المفترض أن تتلقى الأجهزة الأخرى، مثل: (Galaxy S20) و (Galaxy S9) و (Galaxy Note 10)، هذه الواجهة لاحقًا.

كما من المفترض أيضًا أن تطرح سامسونج هذه الواجهة المحدثة لاثنين من هواتف سلسلة (Galaxy A)، هما: (Galaxy A71) و (Galaxy A51).

ولا تحتاج بصفتك مستهلكًا إلى فعل أي شيء لمنع هذه المكالمات، حيث تستفيد (Hiya) من قاعدة البيانات والخدمة السحابية لتحديد هذه المكالمات وحظرها.

وهناك تطبيقات شائعة أخرى، مثل (Truecaller)، تساعدك على تحديد المكالمات غير المرغوب فيها وحظرها.

ومع ذلك، تحتاج إلى تثبيت هذا التطبيق وتعديل إعدادات هاتفك (لكل من آي أو إس وأندرويد) لتمكين حظر المكالمات.

وبالإضافة إلى هذا الإعلان، وسعت سامسونج أيضًا شراكتها مع (Hiya) لحلول الكشف عن المكالمات غير المرغوب فيها حتى عام 2025.

وقالت شركة (Hiya): سيتم تمكين هذه الميزة عبر الهواتف المؤهلة في أكثر من 40 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، ونعمل على إدراج المزيد من البلدان في القائمة.

وأضافت: يجعل تحسين الأمان أجهزة سامسونج من بين الهواتف الذكية الأكثر حماية في العالم من المكالمات الاحتيالية.

وتواصل (Hiya) تشغيل (Samsung Smart Call) لحماية مستخدمي جالاكسي من المكالمات الاحتيالية والمكالمات غير المرغوب فيها.

وعلى غرار تطبيق (Google Phone)، فإن الشركات تصبح قادرة على تقديم الاسم والشعار وسبب الاتصال بالعملاء باستخدام ميزة (مكالمات العلامات التجارية)، مما يتيح المزيد من الوصول إلى العملاء عبر أجهزة سامسونج.

وتتمتع الشركات أيضًا بإمكانية الوصول إلى مراقبة السمعة وإدارتها، مما يسمح لها بتتبع سمعتها ومنع تسميتها كمكالمات غير مرغوب فيها.

وقال إنكانغ سونغ (Inkang Song)، نائب الرئيس ورئيس مجموعة إستراتيجيات التكنولوجيا وأعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج، في بيان: نحن ملتزمون في سامسونج بجعل تجربة الهاتف المحمول أكثر أمانًا وجاذبية لعملائنا، ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع (Hiya) لتقديم أفضل الحلول لعملائنا في جميع أنحاء العالم.





