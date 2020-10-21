S20 يتفوق على iPhone 12 عند استخدام شبكات الجيل الخامس

يُظهر اختبار بطارية هاتف iPhone 12 أن الموديلات الجديدة تتأثر بشكل كبير بعمر البطارية عند استخدام شبكات الجيل الخامس، حيث فقد الطراز الرئيسي iPhone 12 ما يقرب من ساعتين بالضبط من عمر البطارية عند استخدام شبكات الجيل الخامس مقارنة بشبكة (4G)، وكانت الأمور أسوأ مع هاتف iPhone 12 Pro.

قام (tomsguide) بوضع الطرازين الجديدين في اختبار قياسي لمعرفة عمر البطارية. حيث يعتمد اختبار البطارية في (Tom’s Guide) على تصفح الويب بشكل مستمر عند 150 شمعة من سطوع الشاشة، ويطلق موقعًا جديدًا كل 30 ثانية حتى نفاد البطارية، كما أنه أضاف عنصرًا جديدًا هذه المرة.

تمكن iPhone 12 من تحقيق 10 ساعات و 23 دقيقة عند استخدام شبكة (4G)، ولكن انخفض هذا الرقم إلى 8 ساعات و 25 دقيقة عند استخدام شبكة الجيل الخامس – أي بانخفاض قدره ساعة و 58 دقيقة.

وانخفض عمر بطارية iPhone 12 Pro أكثر من ذلك، حيث سجل الهاتف 11 ساعة و 24 دقيقة عند استخدام شبكة (4G)، لكنه انخفض إلى 9 ساعات و 6 دقائق عند استخدام شبكة الجيل الخامس – أي بانخفاض قدره ساعتين و 18 دقيقة.

قام الموقع أيضًا بمقارنة هواتف أندرويد التي تدعم شبكات الجيل الخامس، ولم تكن المقارنات جيدة في الغالب.

تدوم بطارية هواتف جالاكسي من سامسونج عمومًا لفترة أطول مقارنة مع هواتف iPhone 12 عند استخدام شبكات الجيل الخامس، لكن هواتف سامسونج تفقد الكثير من الطاقة عندما يتم ضبط شاشاتها على معدل تحديث 120 هرتز. على سبيل المثال: استمرت بطارية Samsung Galaxy S20 لمدة 9 ساعات و31 دقائق عند استخدام شبكات الجيل الخامس، ولكن انخفضت هذه المدة إلى 8 ساعات و4 دقائق عند استخدام معدل التحديث 120 هرتز.

استمرت بطارية Samsung Galaxy S20 Plus لمدة 10 ساعات و31 دقيقة عند استخدام شبكات الجيل الخامس، متفوقًا بذلك على هاتف iPhone 12 Pro بمدة تصل إلى 1.5 ساعة، لكن عند استخدام معدل التحديث 120 هرتز استمرت بطارية Samsung Galaxy S20 Plus لمدة 8 ساعات و55 دقيقة.

من الواضح أن شركة آبل تدرك المشكلة، حيث أضافت ميزة لنظام 14 iOS للتبديل بذكاء بين سرعات البيانات.





