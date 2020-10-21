DJI Pocket 2 توفر مستشعرًا وبصريات وصوتًا محدثًا

أطلقت شركة (DJI) الكاميرا الجديدة الصغيرة الحجم مع المثبت (DJI Pocket 2)، التي تمثل الجيل الثاني من كاميرا (Osmo Pocket) الأصلية.

وتتميز كاميرا (DJI Pocket 2) بالتصميم المصغر نفسه للطراز السابق مع كاميرا مثبتة بمحور للحصول على صور ومقاطع فيديو ثابتة.

وتأتي الكاميرا الجديدة بمستشعر أكبر بدقة 64 ميجابكسل يمكنه التقاط الصور بدقة 16 ميجابكسل أو 64 ميجابكسل كاملة.

ويمكنك التكبير 8 مرات في وضع 64 ميجابكسل أو التكبير 4 مرات في وضع 16 ميجابكسل، كما تم تحسين التركيز التلقائي.

ويمكن للكاميرا المحمولة تسجيل الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ويتم حفظ الفيديو بمعدل 100 ميجابت في الثانية للحصول على صورة أنظف وأقل ضغطًا.

وتدعم الكاميرا أيضًا التصوير بتقنية (HDR)، ويستفيد وضع الفيديو أيضًا من نظام التركيز التلقائي المحسن.

وقامت (DJI) أيضًا بتحسين الصوت بشكل كبير، حيث تحتوي (DJI Pocket 2) على أربع ميكروفونات موضوعة حولها لتسجيل الصوت بتقنية ستريو.

ويقوم البرنامج بضبط الصوت تلقائيًا بناءً على المكان الذي تشير إليه الكاميرا، ويدعم المثبت أيضًا تكبير الصوت لتضييق مجال الصوت عند التكبير.

وتأتي الكاميرا بميزات إضافية، مثل: الوضع الاحترافي، و (ActiveTrack 3.0) لتتبع موضوع ما وإبقائه في الإطار، وفيديوهات بنمط الحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل، و (timelapse)، و (hyperlapse)، و (motionlapse)، و (Panoramas)، والبث المباشر إلى فيسبوك أو يوتيوب، ونمط القصة.

وتدعم (DJI Pocket 2) أيضًا العديد من الملحقات الجديدة، ومن ضمنها حافظة شحن جديدة، وميكروفون لاسلكي، وغطاء مقاوم للماء، وعجلة تحكم أصغر، وقضيب تمديد، وعدسة بزاوية عريضة، ووحدة لاسلكية، ونظام دعم الهاتف الذكي.

وتعتبر القاعدة قابلة للإزالة وتتيح لك إرفاق ملحقات معيارية، مثل: قاعدة لتوصيل (Micro Tripod)، ومقبض (Do-It-All) مع قاعدة ثلاثية القوائم ووحدة شبكة لاسلكية وبلوتوث ومكبر صوت ومنفذ صوت 3.5 مم وميكروفون استقبال لاسلكي.

ويبلغ سعر الكاميرا 349 دولار، وتأتي مع عصا التحكم الصغيرة وحامل ثلاثي القوائم، ويمكنك أيضًا الحصول على مجموعة (Creator) التي تتضمن عصا التحكم الصغيرة وحامل ثلاثي القوائم وعدسة بزاوية عريضة وميكروفون لاسلكي وحاجب للرياح ومقبض (Do-It-All) وحامل ثلاثي القوائم صغير مقابل 499 دولار.





