Adobe Illustrator متوفر الآن لجهاز آيباد

أصدرت شركة أدوبي تطبيق (Adobe Illustrator) لجهاز آيباد، مما يوفر نسخة مبسطة من تطبيق الرسومات الخاص بالحاسب الذي تمت إعادة تصميمه للعمل مع أدوات التحكم باللمس والقلم.

ويوفر التطبيق كل ما تتوقعه من نسخة محمولة، بدءًا من أدوات القلم والقلم الرصاص وأدوات الفرشاة والطبقات والخصائص وخيارات الشبكة ووصولًا إلى الأساسيات، مثل: أداة الكتابة وخيارات المسار.

ولا تزال بعض الميزات المحددة مفقودة، لكنها قد لا تكون أشياء تحتاجها يوميًا.

ويمثل إطلاق أدوبي لتطبيق (Adobe Illustrator) لحاسب آيباد خطوة كبيرة، وهو تطبيقها الثالث الذي يتحول من تطبيق سطح المكتب – حيث يكون من بين مجموعة من الأدوات الإبداعية المتوافقة مع معايير الصناعة – إلى تطبيق لحاسب آيباد.

ومع تزايد شراء الأشخاص للأجهزة اللوحية، والرغبة بالعمل أثناء التنقل، فإن أدوبي ركزت على جعل تطبيقاتها الرئيسية تنتقل عبر المنصات دون إبطاء المستخدمين.

ويعمل تطبيق (Lightroom) عبر جهاز آيباد منذ عام 2014، ووصل تطبيق فوتوشوب في العام الماضي.

وقد يبدو إصدار آيباد من (Adobe Illustrator) مختلفًا تمامًا بالنسبة للمستخدمين القدامى، لكن من المفترض أن يكون التطبيق قادرًا على التعامل بسلاسة مع الملفات باستخدام إصدار سطح المكتب.

وتمت إعادة تصميم الأدوات الأساسية للعمل بشكل أكثر ملاءمة للحاسب اللوحي، مع ظهور شريط أدوات أسفل التحديدات للسماح لك بإجراء التغييرات أو قفلها بسرعة، دون الحاجة إلى تحريك يدك كثيرًا أو الغوص في القوائم.

كما أن قلم آبل (Apple Pencil) مدعوم أيضًا ضمن التطبيق.

وعندما تم إصدار فوتوشوب لجهاز آيباد في العام الماضي، تلقت أدوبي انتقادات عديدة بشأن الميزات المفقودة.

ويُعد (Adobe Illustrator) تطبيقًا برمجيًا أقدم من فوتوشوب، لذلك تواجه الشركة مجموعة العقبات نفسها المتمثلة في جلب الميزات الأساسية إلى منصة جديدة دون فقدان الكثير بحيث لا يتمكن المستخدمون من إنجاز أعمالهم.

ويوجد الكثير من العمل، لكن أدوبي لا تزال تحاول تحديد التوقعات بأن هذا مجرد الإصدار الأولي، ما تزال تعمل على التأثيرات والفرش وميزات منصة الذكاء الاصطناعي (Sensei).

وكتب اريك سنودن (Eric Snowden)، نائب رئيس أدوبي للتصميم، في إعلان الشركة: هذه بداية رحلتنا، ويتاح التطبيق لمشتركي (Creative Cloud) مع إمكانية الوصول إلى إصدار سطح المكتب من (Illustrator).





