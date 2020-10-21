4 أدوات مجانية تتيح لمستخدمي إنستاجرام إنشاء منشورات وقصص احترافية

تتمتع منصة إنستاجرام بشعبية كبيرة جدًا، ولكنها تختلف عن جميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث إنها تفرض الكثير من القيود على مستخدميها؛ فعلى سبيل المثال: حتى الآن لا تدعم مشاركة المحتوى أو إعادة نشره وغير ذلك الكثير.

لذلك يلجأ مستخدمو إنستاجرام إلى استخدام الأدوات الخارجية التي تساعدهم على إنشاء محتوى احترافي يتيح لهم زيادة عدد المتابعين وتشجيعهم على التفاعل مع المحتوى باستمرار.

نستعرض اليوم 4 أدوات مجانية تساعدك على إنشاء منشورات وقصص أفضل في إنستاجرام:

1- أداة ImageSplitter:

من التوجهات الشائعة الآن بين مستخدمي إنستاجرام عدم تحميل الصورة الكاملة، وبدلاً من ذلك يقوموا بتقسيم الصورة نفسها إلى عدة صور وتحميلها جميعًا بالترتيب الصحيح، ولكي يطلع شخص ما على الصورة الكاملة، يحتاج إلى الانتقال إلى الحساب، وهي طريقة سهلة لجذب الآخرين لزيارة الحسابات.

تتيح لك أداة (ImageSplitter) تقسيم أي صورة تريد نشرها في إنستاجرام بسهولة، كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة من جهازك، ثم اختر عدد الصفوف والأعمدة التي تريد تقسيم صورتك إليها، ثم اضغط على خيار (تقسيم) Split، وبمجرد الانتهاء من تقسيم الصورة ستظهر لك نافذة منبثقة لتنزيل ملف مضغوط بصيغة ZIP يضم جميع الصور المقسمة.

أداة (ImageSplitter) متاحة كإصدار للويب يمكنك استخدامها في حاسوبك، أو من خلال المتصفح في الهاتف إذا كنت لا تريد تثبيت الكثير من التطبيقات في هاتفك.

ولكن إذا كنت تستخدم هذه الطريقة كثيرًا عند نشر صورك في إنستاجرام فيمكنك استخدام تطبيق (PhotoSplit for Instagram) وهو متاح لمستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

لكن هذا التطبيق يتيح لك تقسيم صورتين فقط مجانًا وبعد ذلك يجب شراء التطبيق بسعر 11.99 دولارًا لاستخدامه.

2- أداة Koel:

تتيح لك أداة (Koel) تحويل تغريدات تويتر إلى منشورات إنستاجرام، الآن إذا أردت مشاركة تغريدة خاصة بك أو بشخص آخر في توتير فليس أمامك سوى أخذ لقطة للشاشة وحفظها كصورة ثم نشرها في إنستاجرام,

بدلاً من ذلك يمكنك تحويل أي تغريدة إلى منشور إنستاجرام رائع عن طريق نسخ الرابط الخاص بها ولصقه في موقع (Koel)، ثم انتظر حتى يتم تحميلها. يمكنك بعد ذلك يمكنك تغيير طريقة عرض تويتر بين الوضع الافتراضي والوضع الداكن. كما يمكنك اختيار إظهار الردود أو إخفائها، والإعجابات، وإعادة التغريد، وكذلك إعطاء لون مختلف لكل خيار منها، كما يمكنك إضافة لون خلفية ملائم أكثر لإنستاجرام.

بمجرد تخصيص الصورة حسب رغبتك، يمكنك الضغط على زر التنزيل في الزاوية العلوية اليمنى، ثم يمكنك نشرها في إنستاجرام.

3- تطبيق StoryScroll:

لا يمكنك نشر روابط في إنستاجرام إلا إذا كان لديك (حساب موثق بالعلامة الزرقاء) verified account ويضم 10,000 متابع، إذًا كيف تروج لصفحات الويب الخاصة بك أو متجرك الإلكتروني، هنا يمكنك الاعتماد على تطبيق (StoryScroll) الذي يتيح لك تحويل صفحات الويب ومنشورات المدونات إلى مقاطع الفيديو ذات التمرير التلقائي، ويمكنك نشرها في إنستاجرام أو منصات التواصل الأخرى.

تطبيق (StoryScroll) متاح لمستخدمي نظام ويندوز، ونظام MacOS، كل ما عليك فعله هو تنزيله من موقعه وتثبيته في جهازك، ثم افتحه، وأدخل عنوان URL الخاص بصفحة الويب التي تريد تحويلها، ثم انقر على زر (إنشاء مقاطع فيديو) Make Videos.

انتظر حتى ينتهي التطبيق من إنشاء مقاطع الفيديو المتعددة لهذا الرابط، حيث يتضمن ذلك مقاطع فيديو لكل من قصص إنستاجرام والمنشورات العادية، لذلك يستغرق الأمر بعض الوقت. وبمجرد أن تصبح مقاطع الفيديو جاهزة، انقلها إلى هاتفك وانشرها في إنستاجرام.

4- تطبيق Insta Tools:

يعاني مستخدمو إنستاجرام من عدم دعم التطبيق للكثير من الميزات والأدوات التي يحتاجون إليها للقيام ببعض المهام، على سبيل المثال: قد ترغب في تنزيل إحدى القصص التي تعجبك أو مقاطع الفيديو، أو كتابة تسميات توضيحية على الصور بخطوط مخصصة، أو استخراج النصوص من الصور، أو الوصول إلى الوسوم التي تساعد على انتشار المحتوى الخاص بك بشكل أفضل، وغير ذلك الكثير. يتيح لك تطبيق (Insta Tools) القيام بكل ما ذلك، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى، منها:

حفظ صور الحسابات الشخصية العامة بدقة عالية.

تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والقصص و highlights.

تحرير الصور.

يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاقتراح (الوسوم) Hashtags التي تناسب منشورك، وكذلك التسميات التوضيحية المناسبة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي نظام أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون وآيباد.





