هواوي تطلق هاتفها الأحدث Huawei Y7a

أطلقت شركة هواوي اليوم الأربعاء هاتفها الجديد (هواوي واي7أي) Huawei Y7a الذي يأتي لينضم إلى سلسلة (واي) Y التي تنتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات.

ويقدم Huawei Y7a – الذي يأتي بسماكة 9.26 ملم، ويزن 206 جرامات – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الرابعة أيضًا 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي Huawei Y7a بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا، كما يحتوي الهاتف معالجًا من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت.

وبرمجيًا، يعمل Huawei Y7a بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل، ولكن بدون خدمات جوجل.

ويقدم الهاتف حساس بصمة في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، ومنفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

يُشار إلى أن هاتف Huawei Y7a الجديد يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (بي سمارت 2021) P Smart 2021 الذي أُعلن عن الشهر الماضي.

ويتوفر هاتف Huawei Y7a الجديد من هواوي في ماليزيا اعتبارًا من 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بسعر يعادل 190 دولارًا أمريكيًا لخيار 128 جيجابايت، وهو يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والذهبي.

يُذكر أن شركة هواوي أطلقت قبل أيام هاتفًا جديدًا ينضم إلى سلسلة (نوفا 7) nova 7، وهو (نوفا 7 إس إي 5جي يوث) nova 7 SE 5G Youth الذي يقدم مواصفات متوسطة.

وكانت شركة هواوي قد أعلنت عن هواتف (نوفا 7) الجديدة في 24 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد مدة من التسريبات والتوقعات. وشملت السلسلة ثلاثة هواتف، هي: (نوفا 7 برو) nova 7 Pro، و(نوفا 7) nova 7، و(نوفا 7 إس إي) nova 7 SE.





