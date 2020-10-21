كيف يمكنك تثبيت تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10؟

بدأت شركة مايكروسوفت يوم أمس بطرح تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار 20H2 – لجميع المستخدمين، ومثل معظم تحديثات الخريف؛ يركز هذا التحديث على التحسينات والإصلاحات الأمنية بدلاً من الميزات الجديدة الرئيسية.

يتضمن تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 إصدار متصفح (إيدج) Edge الجديد، وواجهة المستخدم المُحدَّثة لقائمة ابدأ، وتحديثات في شريط المهام والإشعارات، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى في النظام.



تصدر شركة مايكروسوفت التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 10 كل ستة أشهر، وآخرها تحديث مايو 2020 – المعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) – وإذا قمت بالفعل بتثبيت هذا التحديث، فمن المفترض أن يستغرق تنزيل تحديث أكتوبر بضع دقائق فقط. ولكن إذا لم يكن تحديث مايو 2020 مثبتًا بالفعل في جهازك، فقد يستغرق تثبيت التحديث من 20 إلى 30 دقيقة أو أكثر في الأجهزة القديمة.

فيما يلي سنستعرض هل جاهزك مؤهل للحصول على تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 الآن؛ وكيف يمكنك تثبيته في جهازك بمجرد توفره لك؟

متى سيكون تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10 متاحًا؟

تتبع شركة مايكروسوفت نهجًا محددًا لكيفية طرح تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10، وهو طرح التحديث تدريجيًا للمستخدمين على مدار الأسابيع القادمة، كما فعلت مع تحديث مايو 2020 في وقت سابق من هذا العام.

وتعتمد مايكروسوفت هذا النهج في طرح تحديثات نظام ويندوز لمراقبة ظهور بعض الأخطاء، ومنع انتشار المشكلات بين عدد كبير من أجهزة المستخدمين، مما يعني أن التحديث قد لا يكون متاحًا لجهازك خلال الأيام الأولى من بدء الإطلاق. فقد تواجه بعض الأجهزة مشكلات في التوافق في البداية ولن يتوفر لها خيار التحديث حتى تتأكد مايكروسوفت من أنه سيعمل بسلاسة وفقًا لما جاء في منشور الإعلان عن التحديث.

إليك كيفية تثبيت تحديث أكتوبر 2020 لنظام ويندوز 10:

يتوفر تحديث أكتوبر 2020 حاليًا لبعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 إصدار 1903 أو أي إصدار أحدث، إذا كان جهازك يعمل بأحد هذه الإصدارات يمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت التحديث:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على قسم (تحديث ويندوز) Windows Update في أعلى الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة.

وهنا سيظهر لك التحديث؛ ضمن قسم (تحديث ميزات ويندوز 10 إلى إصدار 20H2) Feature Update to Windows 10, version 20H2؛ اضغط على خيار ( تنزيل وتثبيت) Download and install.

بمجرد الانتهاء؛ ستتلقى إشعارًا لإعادة تشغيل حاسوبك، اضغط على زر (إعادة التشغيل الآن) Restart now لإكمال التثبيت.

في حالة عدم تلقي جهازك التحديث في قسم قسم (تحديث ويندوز) Windows Update، توصي مايكروسوفت المستخدمين بالانتظار حتى يصل التحديث إلى أجهزتهم، وعدم استخدام أداة (Update Assistant)، أو أي أداة أخرى لتثبيت التحديث يدويًا؛ لضمان عدم مواجهة أي مشكلات في جهازك.





