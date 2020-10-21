مايكروسوفت بنت مركزًا محمولًا للبيانات في صندوق

بنت شركة مايكروسوفت مركزًا محمولًا للبيانات من أجل جلب الحوسبة السحابية إلى البيئات البعيدة.

ويعتبر مركز البيانات المعياري في الأساس عبارة عن صندوق كبير من الخوادم، وهو مصمم للأماكن التي يصعب فيها توفير اتصال سحابي موثوق.

وتشارك مايكروسوفت مع مشغلي الأقمار الصناعية للاتصال، مما يسمح باستخدام مركز بيانات آزور المعياري (MDC) هذا كمركز قيادة متنقل أو في المساعدة الإنسانية أو حتى المهام العسكرية.

ويقول بيل كاراجونيس (Bill Karagounis)، المدير العام لحلول مراكز بيانات آزور المعيارية: هناك احتياجات كبيرة للحوسبة السحابية والتخزين في المناطق ذات الظروف المعاكسة في جميع أنحاء العالم، حيث إن ضعف الاتصالات، وتعطل توفر الشبكة، والوصول المحدود إلى البنية التحتية المتخصصة قد منع في السابق الاستفادة من الحوسبة السحابية.

وأضاف: يعمل مركز بيانات آزور المعياري (MDC) على حل هذه المشكلة عن طريق جلب آزور إلى هذه البيئات، وتوفير موارد مركز البيانات الأقرب إلى المكان المطلوب.

ويتميز مركز بيانات آزور المعياري (MDC) من مايكروسوفت بأنه متين وموجود ضمن وحدة محمية بترددات الراديو (RF)، مما يعني أنه يجب أن يعمل في مناخات صعبة.

ويوفر مركز البيانات إمكانات الحوسبة والتخزين، ويعمل مع بنية (Azure Stack Hub).

ومن أوائل الشركاء الكبار لمركز البيانات المعياري والمحمول شركة سبيس إكس (SpaceX) المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك (Elon Musk).

وأطلقت عملاقة البرمجيات مبادرة (Azure Space) للعمل مع المزيد من الشركات في صناعة الفضاء لمحاولة جعل آزور كمزود رئيسي للتخزين والاتصال والحوسبة السحابية.

ويتصل مركز البيانات المحمول بالنطاق العريض للأقمار الصناعية ستارلينك (Starlink) التابع لشركة سبيس إكس (SpaceX)، وتخطط مايكروسوفت وسبيس إكس لربط ستارلينك وآزور بشكل أكبر في المستقبل.

ويُعد مركز بيانات آزور المعياري (MDC) الجديد هذا هو الأحدث في جهود عملاقة البرمجيات لجعل مراكز البيانات أكثر قابلية للنقل.

وقامت الشركة بإغراق مركز بيانات كامل في قاع البحر الاسكتلندي في عام 2018، مع 864 خادمًا و 27.6 بيتابايت من مساحة التخزين.

واستعادت الشركة مركز البيانات هذا حديثًا، وكشفت أن مركز البيانات تحت الماء لديه فقط ثُمن معدل فشل مركز البيانات الأرضي.





