فيفو تطلق iQOO U1x بسعر منافس جدًا

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي الأحدث من سلسلة iQOO، وهو: iQOO U1x، الذي يتوفر بسعر منخفض للغاية مع بطارية كبيرة السعة.

ويحتوي هاتف iQOO U1x معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 662) Snapdargon 662 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويقدم iQOO U1x شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.51 بوصات وبدقة 720p، وهي تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، ودقة الثانية 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير العمق، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي iQOO U1x بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تُشحن عن طريق منفذ من نوع (مايكرو يو إس بي) microUSB.

ولأن الهاتف سيُطلق في مبدئيًا في الصين، فهو يأتي بدون خدمات جوجل، ولكنه سيقدم المساعد الذكي Jovi AI، بالإضافة إلى واجهة المستخدم iQOO UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

وسيتوفر هاتف iQOO U1x باللونين الأسود، والفضي، وذلك بسعر يعادل 135 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.

وبالإضافة إلى إطلاق iQOO U1x، أعلنت فيفو عن إطلاق خيار جديد من هاتفها iQOO Z1 الذي يحتوي معالجًا أقوى، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. أما خيار الذاكرة الجديد، فهو 12 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وسيتوفر بسعر يعادل 390 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة فيفو كانت قد أعلنت في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي عن هاتفها الذكي (فيفو في20 إس إي) Vivo V20 SE الذي ينضم إلى هاتفي (فيفو في20) Vivo V20، و(فيفو في20 برو) Vivo V20 Pro.

ويأتي هاتف Vivo V20 SE ليكون أرخص الهواتف الثلاثة سعرًا، وهو يقدم مواصفات أقل مقارنةً بالهاتفين الآخرين.

ومع أن الهاتف من الفئة المنخفضة، إلا أنه يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي حساسًا لبصمات الأصابع، كما أنها تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.





