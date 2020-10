فيسبوك تختبر ميزة للتواصل بين جيران الحي الواحد

أكدت شركة فيسبوك أنها تعمل على اختبار ميزة جديدة تُشجِّع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها في شبكات اجتماعية مُصغرة تُركز على مناطق جغرافية صغيرة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم، في حين تستخدم فيسبوك بيانات الموقع التفصيلية التي يجمعها من المسجلين لتقديم إعلانات “أكثر صلة”.

ويجري حاليًا اختبار الميزة – المسماة (الأحياء) Neighborhoods – في منطقة واحدة فقط، وهي كالجاري في كندا، ولكن من المحتمل أن تتيح فيسبوك الوصول إلى الميزة للمزيد من المستخدمين إن نجح الاختبار الأولي. مع الإشارة إلى أن شبكة اجتماعية أخرى، هي: Nextdoor، جدوى هذا النموذج، ويُقال: إنها تسعى إلى اكتتاب عام بتقييم يتراوح بين 4 مليارات، و 5 مليارات دولار أمريكي.

ونشر مستشار وسائل الإعلام الاجتماعية (مات نافارا) يوم الثلاثاء لقطات شاشة من ميزة (الأحياء) الجديدة من فيسبوك على موقع تويتر. ومع ذلك، فقد رُصدت نسخة مُبكرة من الميزة في شهر أيار/ مايو الماضي.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡

You can select your local neighbourhood + permit FB to use your location to display posts, groups, marketplace items + more from your others in your neighbourhood

You can create a ‘Neighbourhood’ profile for other users, who are not Facebook ‘friends’, to learn more about you pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L

