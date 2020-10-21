فوتوشوب يعدل العمر والتعبيرات ببضع نقرات

أصدرت شركة أدوبي إصدارًا جديدًا من تطبيق فوتوشوب (Photoshop 22.0) لسطح المكتب وحواسيب آيباد مع المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتراهن أدوبي بشكل كبير على منصتها للذكاء الاصطناعي (Sensei)، لذا فليس من المستغرب أن تواصل بناء المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات فوتوشوب الرائدة.

وأصبحت أداة استبدال السماء (Sky Replacement)، التي أضافتها أدوبي إلى أحدث إصدار من (Photoshop Elements)، متاحة الآن في الإصدار الكامل من البرنامج.

وتستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي للتعرف تلقائيًا على السماء في صورك ثم استبدالها بسماء من اختيارك، ويجب أن تكون قادرًا على إنشاء المزيد من المشاهد الدرامية ببضع نقرات.

وبالنظر إلى أن ألوان السماء تؤثر أيضًا في المشهد العام، فمن الواضح أن ذلك سينتج عنه صورة غريبة نوعًا ما، لذلك يقوم الذكاء الاصطناعي من أدوبي أيضًا بتعديل ألوان بقية الصورة وفقًا لذلك.

وتُعد المرشحات العصبونية (Neural Filters) بمثابة إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي يمكنك استخدامها الآن.

وتوفر المرشحات العصبونية فلاتر فنية وترميمية جديدة لتحسين الصور، أو استبدال لون خلفية الصورة بسرعة.

وعملت أدوبي مع إنفيديا لتطوير المرشحات العصبونية، وتقول الشركة: إن المرشحات العصبونية تعمل بشكل أفضل عبر الأنظمة التي تدعم تسريع الرسومات.

وتتيح ميزة الصورة الشخصية الذكية (Smart Portrait) تغيير المكان الذي ينظر إليه الأشخاص.

كما يمكنك تغيير زاوية مصدر الضوء وكثافة الشعر وطريقة الابتسامة، أو إضافة عنصر المفاجأة، أو الغضب، أو جعل الشخص أكبر أو أصغر سنًا.

وتقول أدوبي: إن الميزة تعمل بشكل أفضل لإجراء تغييرات طفيفة، ويتطلب إجراء هذه التغييرات عادةً الكثير من العمل اليدوي، لكنك بحاجة الآن إلى مجرد نقرة أو نقرتين.

ومن بين المرشحات الجديدة، أداة (Style Transfer) والمرشح الذي يساعدك على تلوين الصور بالأبيض والأسود بألوان تدرك المحتوى أيضًا.

وتتضمن المرشحات الجديدة القدرة على إزالة عيوب ضغط (JPEG)، وإضافة ضباب إلى خلفية الصورة لإبراز موضوعك بشكل أكبر، وزيادة دقة مناطق معينة من الصور عند التكبير.

وتوجد أدوات (Object Aware Refine Edge) و (Refine Hair) التي تساعدك على تحديد مواد وعناصر صعبة أو دقيقة، حتى عندما تمتزج في الخلفية.

وتأمل أدوبي في مساعدتك في توفير المزيد من الوقت باستخدام لوحة (Discover) المعاد تصميمها في فوتوشوب.

وتحتوي لوحة (Discover) المعاد تصميمها على مكتبة أكبر من البرامج التعليمية والنصائح، إلى جانب وظيفة بحث أكثر قوة.

ويقدم الذكاء الاصطناعي اقتراحات خاصة بناءً على ما تعلمه عنك وما تعمل عليه، وقد يوصي بإجراءات سريعة بنقرة واحدة تعمل على أتمتة وظائف معينة، مثل: إزالة الخلفية وطمسها أو تحسين الصورة.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى في فوتوشوب (Pattern Preview)، التي تمنحك فكرة عن كيفية ظهور التصميم كنمط، والمزيد من الطرق لضبط الأشكال، وخيار إعادة تعيين (Smart Object) إلى حالته الأولية ومحفوظات الإصدار للمستندات السحابية.

ويمكن لمستخدمي سطح المكتب أيضًا مزامنة المستندات السحابية لاستخدامها في وضع عدم الاتصال.





