صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة RankTools SEO لتحسين أداء موقعك مع خصم 94%

اشترك مدى الحياة في منصة (RankTools SEO) لضبط معايير تحسين محركات البحث في موقعك RankTools SEO Tool: Lifetime Subscription.

تشير الإحصائيات إلى أن محرك بحث جوجل يستحوذ على أكثر من 94% من جميع عمليات البحث التي تتم على الإنترنت، ويزداد حجم عمليات البحث على جوجل بنسبة 10% تقريبًا كل عام. كما تتلقى جوجل ما لا يقل عن 5.6 مليارات عملية بحث يوميًا . وإذا لم يكن نشاطك التجاري في مقدمة عمليات البحث هذه، فستكون خارج المنافسة، ولن تتمكن من الوصول إلى العملاء المحتملين.

يعتمد تصدر عمليات البحث في جوجل على ما يُعرف في التسويق الإلكتروني باسم ( تحسين محركات البحث ) SEO، وهو من أهم إستراتيجيات التسويق الإلكتروني التي تساعدك على جلب الزوار إلى موقعك، وخصوصًا الزوار المهتمين بمنتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، حيث تعمل خوارزميات محركات البحث على فهرسة المواقع وترتيبها في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار إلى هذه المواقع أثناء بحثهم في الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة.

على عكس جميع الأدوات والمنصات التي تركز على ضبط جزء معين من معايير تحسين محركات البحث في موقعك، تقدم لك منصة (RankTools SEO) أكثر من 20 أداة مختلفة في مجموعة واحدة، مما يوفر لك رؤية شاملة حول كيفية تحسين ظهور موقعك في نتائج البحث، وجذب المزيد من الزيارات، وتحليل أداء الموقع والروابط المضمنة، واقتراح الكلمات المفتاحية المناسبة، وكذلك تحليل النتائج لتحقيق أقصى استفادة.

ستقوم (RankTools) بتحليل بيانات موقعك، وبيانات المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، وترتيب صفحات الموقع في بحث جوجل، وتحليل IP، وفحص البرامج الضارة، وتتيح لك تنزيل نتائج التحليل في شكل تقرير بصيغة PDF أو مطالعة التفاصيل عبر الموقع لمعرفة ما الذي يجب عليك تحسينه بالضبط.

كما يمكنك تحليل مواقع منافسيك من خلال إدخال عناوين (URL) الخاص بهم، والتحقق من كل ما يفعلونه، وأين يحققون النجاح، مما يتيح لك الحصول على رؤى جديدة يمكن أن تساعدك في التغلب على منافسيك.

تقدم لك منصة (RankTools) أيضًا أدوات تساعدك في تحسين سرعة موقعك، وعوامل الأمان، من خلال تحليل الروابط وصفحات الموقع، وتحليل موضع الكلمات المفتاحية، واقتراح الكلمات المفتاحية المناسبة تلقائيًا، كما تقدم لك أدوات لإنشاء (الروابط الخلفية) Backlinks العالية الجودة وإدارتها بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتكامل (RankTools) مع أداة جوجل (Google Keyword Planner) مما يوفر لك تحليلات محلية محدثة يوميًا؛ حتى تتمكن من معرفة أداء (تحسين محركات البحث) SEO في أي مدينة أو بلد حول العالم.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 599 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

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