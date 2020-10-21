جنرال موتورز تعلن عن هامر الكهربائية

أعادت شركة جنرال موتورز إحياء علامة هامر (Hummer) التجارية رسميًا بعد عقد من الزمان، لكن عبر شاحنة مختلفة كثيرًا عما كانت عليه من قبل، حيث أصبحت شاحنة البيك أب كهربائية بالكامل.

واشتهرت هامر بصنع سيارات الدفع الرباعي وشاحنات البيك أب للطرق الوعرة، وغالبًا ما تعرضت لانتقادات بسبب استهلاكها الكبير للوقود.

ولن تستهلك شاحنة هامر الجديدة (GMC Hummer EV) أي وقود على الإطلاق لأنها كهربائية فقط، كما تساعد هذه الميزة في تحسين تعاملها عبر الطرق الوعرة.

كما أن هناك فرقًا آخر يتمثل في أن علامة هامر تابعة الآن لنماذج جي إم سي، وليست علامة تجارية منفصلة.

ويبدو أن الشيء الوحيد الذي لم تخسره هامر هو القوة، حيث تم تصميمها لتكون إحدى شاحنات البيك أب الأكثر قوة في السوق بفضل الدفع الرباعي وثلاثة محركات كهربائية قادرة على إنتاج ما مجموعه 1000 حصان.

وإلى جانب القوة، تقدم (GMC Hummer EV) أيضًا بعض الميزات والقدرات الإضافية التي لا توجد في معظم شاحنات البيك أب.

ويسمح نظام توجيه العجلات بتحريك شاحنة البيك أب بشكل مائل بدلاً من مجرد الأمام والخلف، وهي مناورة يمكن أن تسهل الدخول أو الخروج من بعض المساحات الضيقة.

وتتوفر شاحنة البيك أب أيضًا بأحدث إصدار من تقنية (Super Cruise) من جنرال موتورز، التي تتيح القيادة دون استخدام اليدين على الطرق السريعة الرئيسية.

ووفقًا لجنرال موتورز، فإن وضع القيادة الخاص بالشاحنة يسمح لها بالتسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة في نحو ثلاث ثوانٍ، كما أنها قادرة على السير لأكثر من 350 ميلاً بشحنة كاملة.

ويتميز نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل في (GMC Hummer EV) بوضع (Extract) الذي يرفع الشاحنة بما يصل إلى ست إنشات لتسهيل القيادة فوق العوائق أو الخروج من الوحل العميق.

ويمكن أن توفر كاميرات الفيديو ما يصل إلى 18 عرضًا مختلفًا حول الشاحنة وتحتها للمساعدة أثناء القيادة حول العوائق.

وتحتوي الشاحنة أيضًا على ألواح سقف قابلة للإزالة يمكن تخزينها في صندوق السيارة، وتختفي النافذة الخلفية أيضًا للسماح بتجربة قيادة في الهواء الطلق بالكامل.

وتتم حماية مجموعات البطاريات بألواح فولاذية لمنع التلف أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

ويبدأ الإنتاج بالخريف القادم بإصدار خاص يسمى “Edition 1″، ويبلغ سعر هذه الشاحنة نحو 112000 دولار.

وتبدأ جنرال موتورز بعد ذلك بوقت قصير بإنتاج إصدارات أقل تكلفة بسعر يبدأ من نحو 100000 دولار، كما تتوفر نسخة أقل قوة من الشاحنة بمحركين فقط في عام 2024 مقابل 80 ألف دولار.





