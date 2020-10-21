تقرير: آبل تحافظ على صدارة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

أصدرت شركة (إنتربراند) Interbrand اليوم تقريرها لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2020، الذي يظهر محافظة آبل على الصدارة في تقييم العلامات التجارية في العالم.

ويُظهر التقرير أن شركتي التقنية الأمريكيتين: آبل، وأمازون، لا تزالان تواصلان نجاحها كأكبر علامتين تجارية على مستوى العالم، ولكن بخلاف العام الماضي، حين كان جوجل في المركز الثاني، فقد تراجعت الشركة إلى المركز الرابع لتأخذ مكانها شركة أمازون، ثم تأتي مايكروسوفت في المركز الثالث، وهي أيضًا إحدى عمالقة البرمجيات.

وكشف التقرير أيضًا أن قطاع السلع الفاخرة والبيع بالتجزئة لا يزال القطاع الأسرع نموًا. كما كشف أن شركات التقنية تهمين على المراكز العشر الأولى، إذ كانت حصتها 5 من أصل 10، فقد جاءت شركة آبل في المركز الأول، ثم أمازون في المركز الثاني، ثم مايكروسوفت في المركز الثالث، ثم جوجل في المركز الرابع، ثم سامسونج في المركز السادس.

أما عن الشركات غير التقنية الأخرى التي كانت من بين العشر الأوائل، فهي كوكا كولا في المركز السادس، وتويوتا في المركز السابع، ثم مرسيدس في المركز الثامن، ثم ماكدونالدز في المركز التاسع، ثم ديزني في المركز العاشر.

وبحسب التقرير، فقد نمت قيمة العلامة التجارية لشركة آبل بنسبة 38 في المئة مقارنة بالعام الماضي إلى 322.9 مليار دولار، ونمت قيمة أمازون بنسبة 60 في المئة إلى 200.667 مليار دولار، ونمت قيمة مايكروسوفت بنسبة 53 في المئة إلى 166 مليار دولار، أما قيمة جوجل فقد انخفضت بنسبة 1 في المئة عند 166 مليار دولار أيضًا.

يُشار إلى أن شركة فيسبوك – التي دخلت قائمة (أفضل العلامات التجارية العالمية) أول مرة في عام 2012 في المركز 69، ثم شهدت نموًا هائلًا مكنها من بلوغ المركز الثامن في عام 2017، ولكنها تراجعت في عام 2018 إلى المركز التاسع، ولكن قيمتها انخفضت بنسبة 11.8 في المئة خلال العام الماضي لتتراجع إلى المركز الرابع عشر، ثم تقدمت مركزًا واحدًا خلال العام الحالي بقيمة 35 مليار دولار.

يُشار إلى أن شركة (إنتربراند) متخصصة في مجالات استشارات واستراتيجية وتحليلات وتقييم العلامات التجارية، وهي تصدر تقريرها السنوي الخاص بالعلامات التجارية الرائدة في مجالات التقنية، والفخامة، والتجزئة، والسلع المعبأة للمستهلكين، ووسائل الإعلام، والسيارات، والسفر، والخدمات المالية.





