تطبيقات ويندوز أصبحت تعمل ضمن أجهزة كروم بوك

قدمت شركة جوجل دعمًا لتطبيقات ويندوز لأجهزة كروم بوك من خلال شراكة مع (Parallels)، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

ويشغل نظام كروم الآن على إصدارًا كاملًا من ويندوز داخل جهاز افتراضي للوصول إلى تطبيقات سطح المكتب الحالية.

وصُمم هذا الحل للشركات، مما يعني أن عملاء المؤسسات فقط سيكونون قادرين على شراء التطبيق مقابل 69.99 دولار لكل مستخدم.

ويشغل (Parallels Desktop) نسخة كاملة من ويندوز، مما يسمح لنظام تشغيل مايكروسوفت بالوجود مع تطبيقات كروم وأندرويد.

ويعيد نظام التشغيل كروم توجيه أنواع معينة من ملفات ويندوز مباشرة لتسهيل تشغيل الملفات التي عادةً ما تستخدم تطبيق سطح المكتب.

ولا يعتبر التكامل سلسًا مثل وضع الترابط الموجود عادةً في (Parallels Desktop)، الذي يتيح لك تثبيت تطبيقات ويندوز في قاعدة بيانات (macOS) وتشغيلها دون رؤية سطح مكتب ويندوز وشريط المهام بالكامل.

ويمثل هذا الإصدار إصدارًا أوليًا، ومن المفترض زيادة التكامل بين نظامي كروم وويندوز بمرور الوقت.

ويمكنك تشغيل العديد من تطبيقات ويندوز الكاملة داخل الجهاز الظاهري أثناء عدم اتصالك بالإنترنت.

وعملت كل من (Parallels) وجوجل معًا لتمكين ميزات، مثل: الحافظة المشتركة، وملفات تعريف المستخدمين المشتركة، والمجلدات المخصصة.

وستكون الطابعات المدعومة في نظام التشغيل كروم متاحة أيضًا في نظام التشغيل ويندوز، لكن لن يتم دعم كاميرات الويب والميكروفونات وأي أجهزة (USB) أخرى داخل ويندوز في الوقت الحالي.

وتعمل (Parallels) على تمكين ملحقات (USB) وكاميرات الويب في تحديث مستقبلي.

ويقتصر استخدام الحل على أجهزة كروم بوك القوية التي تأتي عادةً مع معالجات (Core i5) أو (Core i7) من إنتل مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للأجهزة المزودة بمروحة أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للطرازات الخالية من المراوح.

وتدعم معظم أجهزة كروم بوك الحديثة (Parallels)، وسيتمكن مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من استخدام وحدة تحكم المشرف في جوجل لتمكين (Parallels) عبر الأجهزة المتوافقة، وسيتطلبون ترخيص ويندوز 10 لتهيئة الأجهزة.

وتعمل جوجل أيضًا على تحسين كيفية قيام الشركات بإدارة أجهزة كروم بوك، مما يسمح بشراء الأجهزة من أحد الموردين وتسليمها مباشرة إلى الموظف.

ويتم إعداد أجهزة كروم بوك هذه تلقائيًا وبشكل آمن للانضمام إلى مجال عندما يتصل المستخدم بشبكة لاسلكية.

وتستعد جوجل الآن لعقد قمة (Chrome Dev) في شهر ديسمبر، ولا سيما اليوم التجريبي لنظام التشغيل كروم في 3 ديسمبر، لذا من المتوقع سماع المزيد عن ميزات نظام التشغيل كروم ومتصفح كروم قريبًا.





